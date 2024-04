Taxi retro w Krakowie. Licząca prawie 70 lat taksówka we flocie MPK. Ten wyjątkowy pojazd był wykorzystywany przez przewoźnika od 1956 roku

Taksówki w Krakowie to efekt decyzji ówczesnych władz miasta, które zdecydowały o wprowadzeniu do przewozu pasażerów również samochodów osobowych, które miały za zadanie uzupełniać przewozy realizowane tramwajami i autobusami.

Pierwsze taksówki, jakie trafiły do Krakowa w lutym i marcu 1956 r., to właśnie samochody marki Warszawa M20. MPK zyskało wtedy 25 takich pojazdów. Nie od razu wyjechały na ulice, aby wozić pasażerów. Na przeszkodzie w szybkim uruchomieniu taksówek stanęły czynniki niezależne od przedsiębiorstwa: nie było odpowiedniej liczby kierowców, a także brakowało niezbędnych w taksówkach taksometrów – liczników odpowiednio naliczających opłaty i pozwalających rozliczyć eksploatację samochodu. Problemem był również brak miejsca, gdzie samochody mogłyby być naprawiane czy garażowane.

Pomimo tych problemów i braku możliwości skierowania taksówek do przewozu pasażerów, Warszawy nie stały bezczynnie. Na podstawie umów z MPK były wykorzystywane przez różne krakowskie instytucje. Cel, dla jakiego zostały zakupione, a więc przewóz mieszkańców miasta, stał się możliwy dopiero po ok. trzech miesiącach. Dokładnie 15 maja 1956 r. pierwsze 13 miejskich taksówek wyjechało na ulice Krakowa. Od samego początku wyróżniały się nowością i wyglądem, szczególnie na tle starych, często zaniedbanych innych taksówek należących do licznych spółdzielni. Do czasu sprowadzenia taksometrów kierowcy korzystali z odpowiednich tabel służących im do naliczania opłaty za przejazd, postój, itp. Kolejne pojazdy marki Warszawa M20, po przeszkoleniu pracowników, wyjechały miesiąc później w czerwcu 1956 r.