Bezpłatna sobota w strefie parkowania? Jest deklaracja kandydata na prezydenta Krakowa Łukasza Kmity Piotr Tymczak

Jest propozycja, by zmienić zasady opłat dla krakowian w strefie płatnego postoju. Andrzej Banaś

Poseł Łukasz Kmita, kandydat na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedział, że jak mieszkańcy go wybiorą, to zniesie dla krakowian opłaty w strefie parkowania w soboty, a w dni powszednie skróci okres ich pobierania do godz. 18.