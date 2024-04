Zwrot akcji w Krakowie. Jerzy Muzyk rezygnuje z kandydowania na prezydenta, popiera kolegę i apeluje o miasto wolne od polityki

- Czuje się w mieście atmosferę, że Kraków powinien być wolny od polityki, nie powinny decydować partyjne legitymacje, tylko kompetencje - zaznaczył wiceprezydent Jerzy Muzyk.

Zaapelował do pozostałych kandydatów, szczególnie do prof. Stanisława Mazura (Stowarzyszenie Lepszy Kraków) i Rafała Komarewicza (kandydat Polski 2050 Szymona Hołowni), o stworzenie wspólnego frontu w walce o prezydenturę w Krakowie.

Przypomnijmy, że rektor prof. Stanisław Mazur nawiązał już współpracę z kandydatem Platformy Obywatelskiej Aleksandrem Miszalskim.

- Rektor Stanisław Mazur podkreślał, że dla niego najważniejsza jest idea obywatelskiego Krakowa. Z czym się zgadzam. Jeżeli udzieli poparcia kandydatowi politycznemu, to zaprzeczy temu, co do tej pory mówił. Rafał Komarewicz jest wieloletnim samorządowcem, był przewodniczącym Rady Miasta Krakowa, wie na czym polega funkcjonowanie miasta, na szukaniu kompromisów - mówił Jerzy Muzyk. - Apeluję zwłaszcza do tych panów aby wsparli koalicję samorządową. Jako przykład chcę postawić siebie. Popieram, prezydenta Andrzeja Kuliga i wycofuję swoją zgodę na kandydowanie na urząd prezydenta miasta Krakowa. Zachęcam do tego pozostałych panów, aby zastanowili się nad taką decyzją, która da szansę, że dyskusja o Krakowie będzie się odbywała w Krakowie, bez wpływu na nią kto jest z jakiej partii politycznej. Kraków ma wyższe standardy, powinniśmy być z tego dumni i je szanować. To standardy, które obowiązywały w naszym mieście przez ostatnie dwie dekady - dodał.