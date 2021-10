Wypadek subaru zablokował drogę do Krynicy-Zdroju. Kierowca trafił do szpitala Stanisław Śmierciak

Przy wjeździe Krynicy-Zdroju, na drodze wojewódzkiej nr 981 nieopodal miejsca w którym krzyżuje się ona z drogą krajową nr 75, we wtorek, 26 października 2021 r., rozbił się samochód osobowy. Wypadek zablokował główny szlak do uzdrowiska, a ranny kierowca trafił do szpitala.