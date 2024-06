Wypadek w Gosprzydowej. Kierowca skutera wjechał do rowu, na miejsce wezwano śmigłowiec LPR. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala

Wypadek w Gosprzydowej

Zgłoszenie o wypadku do służb trafiło o godz. 20.41. Na miejsce zadysponowano zastępy straży pożarnej z PSP w Brzesku oraz OSP KSRG Gnojnik. Do zdarzenia wyjechał też zespół ratownictwa medycznego. Wezwano też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na miejscu okazało się, że około 40-letni kierowca skutera z niewyjaśnionych przyczyn stracił panowanie nad jednośladem i wjechał do rowu. Medycy obecni na miejscu stwierdzili, że nie ma potrzeby transportować go śmigłowcem i karetką pogotowia ratunkowego przewieziono go do szpitala w Brzesku.

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia brzeska policja. Portal Brzesko112.pl informuje, że kierujący skuterem mógł być pod wpływem alkoholu.