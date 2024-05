Wypadek w Trzebini. Na ul. Grunwaldzkiej samochód osobowy potrącił dwie osoby. Na miejscu lądował helikopter LPR

Dwie osoby potrącone przez samochód w Trzebini

Do zdarzenia doszło dzisiaj, 8 maja ok. godz. 14.30. Na miejscu interweniowały służby. Jedną osobę zabrał do szpitala Zespół Ratownictwa Medycznego. Drugą helikopter LPR.

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód wjechał na chodnik. Poszkodowani to dwaj nastolatkowie.