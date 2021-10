Zabrzeż wypadek. Czołowe zderzenie na drodze wojewódzkiej. Trzy poszkodowane osoby trafiły do szpitala [ZDJĘCIA] Janusz Bobrek

3 października tuż po godz. 5 nad ranem na drodze wojewódzkie 968 w Zabrzeży (gmina Łącko) doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wypadku poszkodowane zostały trzy osoby (do wydobycia jednej z nich trzeba było użyć sprzętu hydraulicznego), które zostały przewiezione do szpitala. Na miejsce zadysponowane zostały trzy jednostki OSP z Łącka, Zabrzeży i Czerńca. Przez kilka godzin na drodze obowiązywał ruch wahadłowy. Obecnie nie ma już utrudnień.