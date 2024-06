Zakopane czeka drogowy armagedon. Utrudnienia już się zaczęły

Wyznaczone zostały objazdy, które będą potrzebne we wtorek i środę 18 i 19 marca, kiedy rondo zostanie całkowicie zamknięte dla ruchu.

Prace na rondzie potocznie nazywanym “Kuźnickim” już się rozpoczęły. Drogowcy frezują nawierzchnię, aby położyć w tym miejscu nowy asfalt. Jest to konieczne, ponieważ prowadzone były prace ziemne mające na celu przeprowadzenie rur instalacji ciepłowniczej Geotermii w stronę budynków położonych przy ul. Przewodników Tatrzańskich.

Rondo im. Jana Pawła II przy drodze do Kuźnic

W nocy z poniedziałku na wtorek 17/18 czerwca zamknięte ma zostać dla ruchu rondo im. dra Andrzeja Chramca na wjeździe do Zakopanego od strony Nowego Targu. Powodem zamknięcia ronda jest również zły stan nawierzchni, który wymaga całkowitej wymiany. W tym przypadku zły stan drogi spowodowany jest dużym natężeniem ruchu.

Rondo ma zostać zamknięte od godz. ok. 21. W tym przypadku również zostały wyznaczone objazdy. Kierowcy jadący w kierunku Kraków - Kościelisko mają poprowadzony objazd ulicami Szymony - Do Samków - Chramcówki - Kościuszki - Sienkiewicza.

Utrudnienia na rondzie wjazdowym mają potrwać do godz. ok. 5 rano we wtorek 18 czerwca.