Kwadrans po godzinie szesnastej w niedzielę, 6 września 2020 r., straż pożarna odebrała, już drugie tego popołudnia, zgłoszenie wypadku w Żegiestowie na drodze wojewódzkiej nr 971. Tym razem z pokonywaniem głównego traktu w dolinie Popradu nie poradził sobie kierowca volkswagena polo. Samochód ten wypadł z jezdni i spadł z dwumetrowej skarpy. Na pomoc wysłana została jednostka OSP z Żegiestowa, a w akcji wsparł ją zastęp z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Krynicy-Zdroju. Podobnie jak we wcześniejszym wypadku w tej miejscowości i teraz jadący rozbitym autem nie doznali obrażeń tak poważnych, by musieli trafić do szpitala.

