Znamy plany Energylandii na 2022 rok. Dwa nowe rollercoastery i kryty aquapark. Energylandia będzie numerem 1 na świecie! [ZDJĘCIA] Sławomir Bromboszcz

Park Rozrywki Energyladnia w Zatorze w tym roku odwiedziło już ponad 1,8 mln gości, a to jeszcze nie koniec, bo w tym roku to niezwykłe miejsce czynne będzie aż do 23 grudnia. Znamy już plany Energylandii na 2022 rok. To premiera nowej strefy Sweet Valley, w której znajdą się m.in. dwa nowe rollercoastery. Dzięki temu Energylandia stanie się numerem 1 na świecie pod względem liczby posiadanych atrakcji tego typu.