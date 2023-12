Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023. Spraw radość bliskim i wyślij im piękne życzenia [SMS, Messenger, WhatsApp]

Piękne i wyjątkowe życzenia świąteczne 2023

Świąt prawdziwie świątecznych, ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz, jaśniejących pierwszą gwiazdką, co daje nadzieję na następny Rok.

Życzenia świąteczne dla bliskich

Nastrojowych i Radosnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz samych szczęśliwych zdarzeń

w nadchodzącym Nowym Roku

życzy...

W ten wigilijny dzień zaśnieżony,

kiedy w kościele uderzą dzwony,

przyjmijcie gorące życzenia radości,

a w Nowym Roku szczęścia,

zdrowia i pomyślności.

W ten magiczny, świąteczny czas

Niech będzie radosny każdy z Was...

Kolorowej choinki, kolęd śpiewania,

Miodowego makowca, przy wigilijnym stole biesiadowania.

Bogatego Mikołaja, złotej gwiazdki z nieba,

Śnieżnego opłatka, a w Nowym Roku wszystkiego czego nam trzeba!

Nadchodzący Nowy Rok

to nie tylko okres radości,

ale również zadumy

nad tym co minęło i nad tym,

co nas czeka.

Tak więc, dużo optymizmu i wiary

w pogodne jutro życzy…