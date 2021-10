1. Zlot food trucków w Grybowie. Burgery, zapiekanki na pół metra, czyli było smacznie [Zdjęcia] Remigiusz Szurek

Piękna październikowa pogoda, pyszne jedzenie i zimne napoje, czyli czego chcieć więcej jeśli mowa o weekendzie? Sobota i niedziela na Stadionie Sportowym przy ul. Grunwaldzkiej 47 w Grybowie należą do food trucków, które zjechały do miasta nad Białą oferując wszystkim łasuchom m.in. pyszne burgery, frytki belgijskie, amerykańskie hot dogi, dania vege, przysmaki azjatyckich ulic czy zapiekanki na... pół metra. W programie przewidziano również inne atrakcje: strefę dla dzieci, panele dyskusyjne, prelekcje oraz konkursy. Za imprezę jest odpowiedzialna FT Event, jedna z najstarszych grup Food Truckowych w kraju. W sobotę food trucki są czynne od godz. 12 do 20, podobnie jak w niedzielę.