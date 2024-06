W tym miejscu w Krakowie można naprawdę dobrze zjeść! Food trucki znów zaparkowały przy Galerii Kazimierz. Wieczorem wielkie oglądanie meczu

Organizatorzy Street Food Polska Festival w Galerii Kazimierz znów zadbali o to, by nikt nie wyszedł głodny. Miłośnicy ulicznego jedzenia, jak zawsze mogą się tu delektować najbardziej wyszukanymi daniami, które są przygotowywane na miejscu ze świeżych produktów. Już od piątku, 28 czerwca, kucharze z całej Polski dokładają wszelkich starań, by każde wydawane danie było na najwyższym poziomie. Każdy, kto odwiedzi to miejsce - na pewno się nie zawiedzie!

Jak zwykle można tu znaleźć praktycznie wszystko: od bogatej oferty dań mięsnych, przez wegetariańskie przysmaki, aż po słodkie i słone przekąski. Trzydniowa kulinarna uczta w Krakowie to znakomita okazja, by spróbować dań, których na co dzień nie serwują restauracje w naszej okolicy.