Street Food Polska Festival znów w Galerii Kazimierz. W Krakowie rozpoczyna się sezon na food trucki. Jedzenie z różnych zakątków świata Aleksandra Łabędź

Po dłuższej przerwie w Krakowie znów rozpoczyna się sezon na .... food trucki! Już za kilka dni startuje pierwszy w tym sezonie Street Food Polska Festival w Galerii Kazimierz. Jak co roku, oferta będzie wypełniona do granic możliwości. - Coś na słono, coś na słodko. Każdy znajdzie coś pysznego dla siebie. Najwyższa jakość gwarantowana przez Street Food Polska. Oprócz wyśmienitego jedzenia szykujemy mnóstwo atrakcji! - informują organizatorzy. Food trucki zaparkują przy Galerii Kazimierz już w piątek 28 czerwca i będą tam czekały na was do godz. 20.00 w niedzielę.