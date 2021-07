15 sierpnia będziemy obchodzić aż dwa święta - państwowe i kościelne. Czy możemy liczyć na wolny dzień od pracy? 25.07.21

Drugą uroczystością jest zaś święto Wojska Polskiego , upamiętniające zwycięstwo Polaków w bitwie warszawskiej w 1920 roku, zwanej Cudem nad Wisłą. Według historyków wydarzenie to pomogło powstrzymać sowiecką inwazję na całą Europę środkową oraz zachować przez Polskę niepodległość.

Tego dnia w całym kościele katolickim odbywają się pielgrzymki do najważniejszych miejsc kultu religijnego, jak równie uroczyste msze święte, podczas których święcone są kwiaty oraz zioła. Dodatkowo w w Kalwarii Zebrzydowskiej przedstawiane są inscenizacje Zaśnięcia i Wniebowzięcia Maryi.

15 sierpnia obchodzone są aż dwa święta. Jednym z nich jest święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny , zwane potocznie świętem Matki Boskiej Zielnej. Ma ono na celu upamiętnienie wzięcia ciała Maryi wraz z duszą do nieba po jej ziemskiej śmierci.

Na pamiątkę wspomnianego cudu przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbywają się defilady oraz uroczysta zmiana warty przy udziale przedstawicieli najwyższych władz państwowych.

Obowiązek uczestnictwa we mszy świętej 15 sierpnia

Święto Matki Boskiej Zielnej jest świętem nakazanym. Oznacza to, że katolicy mają tego dnia obowiązek uczestnictwa we mszy świętej. Przy wielu kościołach organizowane są wówczas dożynki i odpusty parafialne.

Czy pójdziemy do sklepu 15 sierpnia?

15 sierpnia to dzień ustawowo wolny od pracy, co wiąże się z zakazem handlu. Oznacza to, że nie zrobimy zakupów w galeriach handlowych, supermarketach czy innych punktach usługowych.

Czynne mogą być jedynie: