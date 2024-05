Akcja braterstwa krwi w Trzebini zorganizowana po raz siedemnasty. Rekordu nie było, ale każda kropla krwi jest na wagę ludzkiego życia Jerzy Zaborski

W Trzebini po raz XVII zorganizowano zbiórkę krwi w mobilnym punkcie Polska Press Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Do Trzebini zawitał krwiobus, w którym oddawano krew. To była już 17. edycja wydarzenia pod hasłem „Bohaterstwo masz we krwi”.