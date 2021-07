Akcja szczepień przeciw Covid-19 w powiatach Małopolski zachodniej: chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim, wadowickim [ZDJĘCIA]

Spadło tempo akcji w powiatach olkuskim i chrzanowskim

Mniejsze niż miesiąc temu jest tempo szczepień w powiatach olkuskim i chrzanowskim. W tym pierwszym wykonano dotąd ok. 103 szczepień, przy czym w pełni zaszczepionych jest blisko 48 tys. Dla porównania pod koniec czerwca pierwszą dawkę otrzymało ok. 87,6 tys. osób, a dwie miało za sobą blisko 36 tys.

Z kolei w chrzanowskim miesiąc temu wykonano prawie 86,3 tys., a obecnie ta liczba dobiła do ok. 103,6 tys. a w pełni zaszczepionych wzrosła z ok. 34 tys. do 47,2 tys.

W wadowickim po pierwszym szczepieniu jest także ponad 107 tys. osób, a po dwóch ok. 47 tys.