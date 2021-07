Akcja szczepień przeciw Covid-19 w powiatach Małopolski zachodniej: chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim, wadowickim [ZDJĘCIA]

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Akcja w Małopolsce zachodniej przyspieszyła po otwarciu punktów masowych szczepień

Po pół roku od rozpoczęcia akcji szczepień przeciw Covid-19 w Polsce w czterech powiatach Małopolski zachodniej: chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim i wadowickim wykonano ich blisko 343 tys. Dwie dawki otrzymało prawie 132 tys. Są to dane na 29 czerwca 2021.

- Akcja nabrała tempa szczególnie po uruchomieniu punktów szczepień masowych

- podkreślają w Ministerstwie Zdrowia.

Dla porównania w połowie kwietnia, czyli jeszcze przed ich uruchomieniem w powiatach zachodniej Małopolski wykonano niecałe 57 tys. szczepień.

Najwięcej zaszczepionych w powiatach olkuskim chrzanowskim

Jak dotąd, najlepiej akcja przebiega w powiatach olkuskim i chrzanowskim. W olkuskim pierwszą dawkę otrzymało ok. 87,6 tys. osób, a dwie ma za sobą blisko 36 tys. Z kolei w chrzanowskim jest to odpowiednio prawie 86,3 tys. i ok. 34 tys.