Alwernia. Zamieszanie z busami. Mieszkańcy łatwiej dojadą do Krakowa niż Chrzanowa. Czują komunikacyjne wykluczenie [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy gminy Alwernia łatwiej mogą dotrzeć do Krakowa niż stolicy powiatu chrzanowskiego. Busy kilku prywatnych firm obsługują tę trasę. Nie zawsze jednak podróż do Krakowa jest łatwa i możliwa. Zdarza się, że w trakcie popularnych kursów, bus szybko wypełnia się po brzegi i nie zabiera więcej pasażerów.

Zdecydowanie rzadziej kursują bezpośrednie busy pomiędzy Alwernią a Chrzanowem. Ostatnio na mieszkańców padł blady strach, gdy przewoźnik firma M Bus z uwagi na rosnące koszty poinformowała, że w razie braku zwiększenia dotacji o 10 tys. zł miesięcznie konieczna, będzie likwidowała m.in. weekendowych kursów. Gmina rocznie dokłada 200 tys. zł do utrzymania transportu zbiorowego.

Nie da się funkcjonować bez komunikacji zbiorowej. Bez niej zostalibyśmy odcięci od świata. Nie każdy posiada samochód. Wiele osób korzysta z busów, by dotrzeć do pracy, szkoły czy szpitala - podkreśla Andżelika Majcherczyk, mieszkanka Regulic. Zależy jej, by busy nadal jeździły.