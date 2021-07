Andrychów. Samochód zderzył się z pociągiem na przejeździe kolejowym. Jedna osoba została ranna Sławomir Bromboszcz

Zdjęcie ilustracyjne Arkadiusz Dembinski/Polskapresse

Samochód osobowy zderzył się z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe kolejowym na ul. Powstańców Warszawy w Andrychowie. Do zderzenia doszło we wtorek (20 lipca) o godz. 8.45. Kierowca samochodu został ranny, nie doznał jednak poważnych obrażeń. Został zabrany przez zespół ratownictwa medycznego na badania do szpitala.