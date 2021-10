Anna Motyka z Limanowej: Misje uczą pokory i odkrywają nasz własny egoizm

Twoje pierwsze zderzenie z tamtejszą rzeczywistością?

Pierwszy dzień w Tolagnaro powitał nas porywistym wiatrem, który towarzyszył nam od tej chwili prawie codziennie. Korytarz w domu wolontariusza miał ażurowe ściany, które przepuszczały wszystkie podmuchy, a w swojej moskitierze nad łóżkiem znalazłam wiele owadów. Bazą każdego posiłku był ryż, nawet makaron z sosem pomidorowym, czy ziemniaki były dodatkiem do ryżu. W łazience pod starym obdartym prysznicem, słabym strumieniem leciała lodowata woda. Spodziewałam się, że będzie ciężko i w sumie tak to wyglądało. A potem wyszłam pierwszy raz do dzieci z którymi miałam pracować i zrozumiałam, jak bardzo jestem uprzywilejowana i w jakim luksusie będę żyć. Dzieci - najbiedniejsze z biednych, zgłoszone specjalnie przez ks. Kazimierza Bukowca CM z Jaworznej (gmina Laskowa) naszego ,,Dziadka”, do uczestniczenia w półkoloniach, a przede wszystkim w programie dożywiania, były bardzo brudne, w starych, zniszczonych ubraniach. Część z nich mieszkała w drewnianych chatach, część w domach, które my pewnie uznalibyśmy za szałasy. Nie miały dostępu do łazienki, czystej, bezpiecznej wody, a jak się dowiedzieliśmy w niektórych okresach w roku nawet do wody w ogóle.