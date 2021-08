Architekci zaproponują w konkursie swoje wizje dla placu Kossaka

- Konkurs na przebudowę placu Juliusza Kossaka ogłoszony zostanie w najbliższych dniach, obecnie trwa akceptacja ostatecznych materiałów - przekazał nam Marek Kaszyński, prezes krakowskiego oddziału SARP.

Ogłoszenie konkursu wcześniej było zapowiadane na czerwiec. - Termin przesunął się dlatego, że nie mieliśmy zabezpieczonych potrzebnych środków na przyszły rok. Jest to konkurs w założeniu realizacyjny, czyli jeśli zostanie wyłoniony zdobywca pierwszego miejsca, to będziemy mu zlecać również opracowanie dokumentacji projektowej. I nie mieliśmy na to zapewnionych środków, potrzeba było trochę czasu, żeby dokonać przesunięć budżetowych. W tej chwili te środki już są - tłumaczy Katarzyna Przyjemska-Grzesik z ZZM.

Jak wskazuje Marek Kaszyński, będzie to konkurs realizacyjny dotyczący placu, ale zakresem studialnym objęte zostaną również tereny wokół dworku Kossakówka oraz plant ul. Retoryka.