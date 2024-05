ARKUSZ I ODPOWIEDZI: egzamin ósmoklasisty 2024. MATEMATYKA. To pojawiło się na egzaminie ósmoklasisty z matematyki Redakcja Kraków

Oficjalny arkusz CKE i odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty z matematyki, który rozpoczął się we wtorek 14 maja 2024 r. o godzinie 9:00 już dostępne. Za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać 25 punktów. Zdania uczniów na temat trudności egzaminu są podzielone. W tym roku do egzaminu ósmoklasisty przystąpi ponad pół miliona osób. Rozwiązania publikujemy dzięki uprzejmości "Matematyka gryzie".