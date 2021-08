Barwałd Średni. Agata Leja wróciła z Festiwalu KGW „Polska Od Kuchni” w Starym Sączu z dwiema koronami miss. Zobacz zdjęcia Monika Pawłowska

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”, to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne jest, by idąc z duchem czasu pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom. Festiwal, to nie tylko prezentacja możliwości i dokonań Kół Gospodyń Wiejskich. To również okazja do zaprezentowania się pań w wyborach… Miss Wdzięku. W szranki stanęły dwie „nasze” panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Swojskie Klimaty” z Barwałdu Średniego (pow. wadowicki): Teresa Pamuła w kategorii do 45 lat oraz Agata Leja, w kategorii 45+. To na głowie pani Agaty w małopolskim finale, który odbył się 10 lipca 2021 r. w Starym Sączu, spoczęły dwa diademy: drugiej Wicemiss Wdzięku i Miss Publiczności. Wielkie gratulacje. Trzymamy kciuki za występ na wielkim finale na Stadionie Narodowym w Warszawie.