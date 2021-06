Bazylika Mariacka wśród błyskawic Strajku Kobiet. Prowokacja?

Jak powiedziała nam Pani Michalina Sablik, kuratorka wystawy „Rok na protestach”: - Kluczem doboru był głównie walor artystyczny tych zdjęć, zależało nam na pokazaniu różnorodności stylistyk. Wybierałyśmy zdjęcia "ikoniczne", "viralowe", które odbiły się echem w prasie oraz social mediach. Istotną kwestią było także dopasowanie zdjęć do medium, na którym będą pokazane. Wymagało to dobrania zdjęć "plakatowych", operujących wyrazistym znakiem, kompozycją, plamą barwną. Wystawa ta najpierw była prezentowana w Warszawie. Na czas wystawy krakowskiej została uzupełniona o zdjęcia Joanny Musiał i Dawida Zielińskiego z krakowskich protestów kobiet, środowisk LGBTQ+ oraz manifestacji osób solidaryzujących się z Białorusinami.

Wydarzenie odbywało się w ramach inicjatywy „Maj Równości”, którego organizatorem jest miasto. „Maj Równości” to spotkania, warsztaty i debaty, w trakcie których starano się znaleźć rozwiązania problemów m.in. dyskryminacji. Tymczasem w tej atmosferze ogólnego wsparcia, tolerancji, zrozumienia i próby budowania dialogu, pojawia się plakat z wystawy „Rok na protestach”, przedstawiający Bazylikę Mariacką zasłoniętą przez dwie czerwone błyskawice. Czy to nie prowokacja, która z dialogiem nie ma wiele wspólnego?

- Fotografia pokazuje to, co odbyło się w przestrzeni miasta. Podobne fotografie można było odnaleźć w wielu tytułach prasowych. Pokazywały przebieg strajków w mieście i używane na nich bannery, symbole, hasła. Taka jest jedna z funkcji fotografii, pokazuje świat, w którym żyjemy – odpowiada prezes Gutkowski.

Bazylika Mariacka, którą zobaczyć można na plakacie uchodzi za jeden z najważniejszych symboli Krakowa dlatego o zajęcie stanowiska poprosiliśmy księdza infułata Dariusza Rasia – Archiprezbitera Bazyliki Mariackiej. Uważa, że takie wykorzystanie wizerunku symbolu Krakowa jest co najmniej nietaktowne. W tym miejscu warto zaznaczyć, że wizerunki np. Zamku Królewskiego na Wawelu czy właśnie Bazyliki Mariackiej są domeną publiczną dlatego nie ma możliwości zakazania ich fotografowania czy tworzenia grafik z ich wizerunkami.

Na tym jednak kontrowersje się nie kończą, bo plakat sygnowany jest m.in. logiem Miasta Krakowa co rodzi pytania dotyczące akceptacji przez magistrat tej formy promocji oraz ewentualnego wsparcia finansowego.

- Wystawa jest finansowana ze środków fundacji. Dotacje z miasta są tylko jednym ze źródeł. Festiwal, organizowany od 2002 roku, od samego początku wspierany jest środkami Gminy Miejskiej Kraków - mówi nam Monika Chylaszek - dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Krakowa.

Jak udało nam się dowiedzieć wysokość dotacji miejskiej przeznaczonej na organizację Festiwalu Miesiąc Fotografii wyniosła 250.000 złotych. Koszt zorganizowania jednej wystawy waha się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. - Koszt tej konkretnej wystawy zawiera się w dolnej granicy widełek i wynosi około 5-6 tysięcy złotych - powiedział nam Prezes Tomasz Gutkowski.

Dopytujemy więc miejskich urzędników czy ten konkretny plakat był może z urzędem w jakiś sposób konsultowany no i skąd na nim logo Miasta Krakowa?

- Miasto nie ingeruje i nie cenzuruje zdjęć wybieranych przez organizatorów festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie - zaznacza Monika Chylaszek. Do umieszczania zaś loga zobligowane są wszystkie podmioty otrzymujące miejskie dotacje na realizację wydarzeń.