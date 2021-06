Biała Niżna wypadek. Kierowca motocykla w ciężkim stanie zabrany do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Na miejsce zadysponowane zostały do działań zastępy z JRG nr 1 w Nowym Sączu, OSP Biała Niżna oraz OSP Grybów Biała. Po przybyciu zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia samochodu dostawczego i motocykla. Poszkodowany został kierujący motocyklem. Osoba poszkodowana zaopatrywana była przez załogę karetki pogotowia ratunkowego. Na miejsce przeleciał śmigłowiec LPR, który zabrał osobę poszkodowaną do szpitala.