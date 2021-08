Bobowa. Takiego przystanku mogą pozazdrościć nawet w wielkich miastach. Można w nim bowiem zreperować rower i naładować telefon

Bobowska strefa gminnej rekreacji powstawała etapami. Jest tam park przyrodniczo-geologiczny, miasteczko rowerowe – ponoć jedno z najbardziej skomplikowanych i wymagających sporej wiedzy o przepisach ruchu drogowego – kompleks sportowy z całą masą różnych urządzeń do ćwiczeń i ścieżką rowerową. Teraz stanęła tam wiata przystankowa. Nie taka zwykła, ale bardzo, ale to bardzo nowoczesna. Można powiedzieć, że wiata na miarę XXI wieku. Po pierwsze, można w niej usiąść, by podładować na przykład telefon. Nawet nie trzeba mieć ze sobą kabelka, bo znajdziemy je we wiacie.

- Oświetlenie jak i urządzenia znajdujące się wewnątrz zasilane będą energią czerpaną z paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dachu wiaty – zapowiada Wacław Ligęza, burmistrz Bobowej.

Obok są stanowiska, by wygodnie postawić rower oraz skrzynka z narzędziami, gdyby okazało się, że trzeba pojazd podreperować.

Koszt wiaty to prawie 70 tysięcy złotych. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 85 procent wartości przedsięwzięcia.