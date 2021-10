Bochnia. Coraz bliżej otwarcia ostatniego etapu obwodnicy północno-zachodniej. Zmiana pierwszeństwa przejazdu na ulicy Nowy Świat [ZDJĘCIA]

Montaż oznakowania pionowego i poziomego jest sygnałem, że już wkrótce kierowcy będą mogli korzystać z nowej obwodnicy. Na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Nowy Świat zmieniła się organizacja ruchu.

- Główna zmiana polega na podporządkowaniu kierujących pojazdami jadących ulicą Nowy Świat. Mają oni obowiązek ustąpić pierwszeństwa jadącym ulicą Armii Krajowej. Urząd Miasta apeluje o zwracanie szczególnej uwagi na nowe oznakowanie i dostosowanie się do nowych zasad korzystania z przebudowanego układu drogowego - informuje Tomasz Ryncarz, naczelnik wydziału promocji miasta Bochni.

Na razie wykonawca robót nie zgłosił jeszcze do urzędu miasta ich zakończenia. Zgodnie z umową, ma na to czas do końca października 2021 roku.

Po uruchomieniu nowego odcinka ruch w kierunku dworca kolejowego całkowicie zostanie wyprowadzony poza osiedle Niepodległości.