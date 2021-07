Bochnia. Zerwana kostka granitowa z bocheńskiego Rynku wystawiona na sprzedaż, cena wywoławcza 55 zł za tonę

Zerwaną po 2018 roku kostkę złożono na terenie bazy Bocheńskich Zakładów Usług Komunalnych. Po blisko trzech latach rewitalizacji bocheński magistrat ogłosił przetarg na sprzedaż tego materiału. Oprócz kostki granitowej obejmuje on podsypkę piaskowo cementową i inne elementy, m.in. gruz betonowy i płyty z piaskowca. W sumie do sprzedaży jest około tysiąca ton tego materiału.

Do bocheńskiego magistratu zwróciliśmy się z pytaniem, dlaczego miasto chce sprzedać coś, co dla wielu bochnian może mieć wartość sentymentalną i być może zechcieliby kupić symboliczną kotkę w formie cegiełki. - Z całą pewnością wystawiony na licytację materiał, a szczególnie kostka, ma jakąś wartość sentymentalną dla niektórych mieszkańców Bochni. Powstaje jednak pytanie, ilu mieszkańców Bochni taką pamiątkę chciałoby mieć i jak ustalić cenę? - zwraca uwagę Andrzej Koprowski, odpowiedzialny za kontakty z prasą.

Urzędnik wylicza kolejne problemy natury organizacyjnej, zwracając uwagę choćby na zanieczyszczenia granitu betonem. - Już samo oddzielenie kostek od reszty materiału i wybór nieuszkodzonych, najładniejszych egzemplarzy trwałby bardzo długo i wymagał trudnego do określenia nakładu pracy. Do tego wszystkiego dochodzi kłopot z magazynowaniem takiej ilości granitowych kostek i ich dystrybucją. Gdzie miałoby to być składowane, kto miałby to składować, sprzedawać, czy nawet rozdawać, w jakiej formie i przez jak długi okres? - wylicza.