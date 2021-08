Brzesko. Ciągnik z dwiema przyczepami przewrócił się na drogę, 8-letnie dziecko trafiło do szpitala śmigłowcem LPR, 3.08.2021 [ZDJĘCIA]

Brzesko. Wypadek z udziałem ciągnika z dwiema przyczepami, ranny 8-latek, 3.08.2021

Kierowcą ciągnika marki new holland był 16-letni mieszkaniec Okocimia. Miał prawo jazdy, był trzeźwy.

Wraz z nim w kabinie przebywał 8-letni chłopiec, mieszkaniec Uszwi, który w wyniku odniesionych obrażeń został zabrany do szpitala. Najpierw karetką trafił do placówki w Brzesku, a następnie śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowano go do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie przerzedł operację.

- Miał liczne otarcia i rany cięte. Jest na obserwacji, jego życiu nic nie zagraża - mówi mł. asp. Monika Lis, oficer prasowa policji w Brzesku.

Policjanci jak dotąd nie ustalili, z jakiego powodu 16-latek stracił panowanie nad pojazdem. Sprawę wyjaśnia wydział dochodzeniowo-śledczy brzeskiej komendy, który prowadzi postępowanie w sprawie spowodowania wypadku komunikacyjnego (art. 171 par. 1 kodeksu karnego).