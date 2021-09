Chełmiec najlepszą gminą, a Nowy Sącz najlepszym miastem w kraju. Zostały docenione w rankingu Związku Powiatów Polskich

Tytuł najlepszej gminy na prawach miejskich powędrował do gminy Chełmiec już po raz dziesiąty. W 2020 roku zdobyła ona najwięcej punktów za pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych, wspieranie rozwiązań proekologicznych, wsparcie osób wykluczonych społecznie, wspieranie działań sportowych oraz rozwój bazy infrastrukturalnej.

- Traktuje to wyróżnienie jako nagrodę dla wszystkich mieszkańców gminy. To ich praca i postawa przyczyniła się do tego, że możemy cieszyć się kolejny raz z rzędu 1 miejscem w tym rankingu - komentuje sukces Chełmca wójt Bernard Stawiarski.