Chrzanów. Agresywny rottweiler rozszarpał małego psa. To kolejne takie zdarzenie. Właściciel dostał... mandat [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy bloków w rejonie ul. Witosa w Chrzanowie boją się o swoje bezpieczeństwo. Wszystko za sprawą agresywnego psa typu rottweiler i jego nieodpowiedzialnego właściciela. Mężczyzna wyprowadza czworonoga bez kagańca, a ten często atakuje inne zwierzęta. Tak samo było w minioną środę. Pies prowadzony na luźnej smyczy rzucił się na małego psa. Pochwycił go w paszczę i miotał jak szmacianą lalką. Właściciel agresywnego psa próbował ratować mniejszego czworonoga, jednak nie potrafi zapanować nad swoim psem.

Właścicielka małego psiaka była bezradna. To starsza pani. Też próbowała coś zrobić, ale nie miała sił. Płakała i krzyczała.

Nie była to pierwsza tak sytuacja. Ten sam pies trzy tygodnie temu również zaatakował małego psa. Nóż w kieszeni się otwiera na głupotę właściciela, który ewidentnie chce, by jego pies robił krzywdę innym. Kiedyś może zaatakować dziecko i dojdzie do tragedii! Czy dopiero wtedy policja zainteresuje się na poważnie tą sprawą? - grzmią mieszkańcy.