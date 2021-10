Chrzanów. Lekarze onkolodzy odchodzą ze szpitala. Zamieszanie wokół likwidacji pododdziału chemioterapii

Dane są zatrważające. Co roku ponad 12 tys. mieszkańców Małopolski otrzymuje diagnozę o chorobie nowotworowej, z czego ponad 8 tys. nie udaje się uratować. Nie dziwi zatem, że blady strach padł na mieszkańców powiatu chrzanowskiego po pojawieniu się informacji o możliwej likwidacji świadczeń onkologicznych w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie. Dyrekcja placówki podjęła decyzję o rezygnacji z usług dwóch lekarzy m.in. kierownika pododdziału chemioterapii Beniamina Pogody, posiadającego specjalizację z chemioterapii nowotworów, chorób płuc oraz chorób wewnętrznych.

To doskonali fachowcy, którzy uratowali życie wielu pacjentom. Nie można doprowadzić do tego, by ludzie zmagający się z nowotworami, nie mieli możliwości leczenia w Chrzanowie - mówi Elżbieta Głuch, mieszkanka Chrzanowa.