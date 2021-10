Chrzanów. Niekończący się remont wiaduktów. Kierowcy w listopadzie mają w końcu pojechać ul. Krakowską (DK 79) [ZDJĘCIA]

Remont wiaduktów kolejowych w Chrzanowie to niekończąca się saga. Najpierw kilkukrotnie przesuwano termin rozpoczęcia prac, a gdy w końcu w ruch poszedł ciężki sprzęt i wyburzono część starych obiektów, a w ich miejsce stanęły nowe, żelbetonowe konstrukcje, roboty niespodziewanie stanęły. Od czerwca br. praktyczni nic się tam nie dzieje, co szokuje mieszkańców, którzy przez modernizację linii kolejowej mają problemy z komunikacją w centrum miasta. Dopiero w ubiegłym tygodniu przy wiadukcie na ul. Krakowskiej pojawili się robotnicy. Ma tam zostać wykonana nawierzchnia tymczasowa. Do 30 listopada br. droga ma zostać otwarta.

Do tego dnia oddamy także nowe rondo na ul. Krakowskiej. Docelowa nawierzchnia pod wiaduktem zostanie wykonana na wiosnę, do kwietnia 2022 r., po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - informuje Robert Maciaszek, burmistrz Chrzanowa.