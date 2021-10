Chrzanów. Wypadek na obwodnicy. Chciała ominąć psa, rozbiła samochód na słupie Bogumił Storch

zdjęcie ilustracyjne Polska Press

Do niecodziennego, ale i groźnego wypadku doszło w niedzielę (24.10.2021) na obwodnicy Chrzanowa. Spowodował go pies, który nagle wybiegł na jezdnię. Kobieta kierująca renault odruchowo skręciła kierownicę, chcąc go wyminąć i uderzyła w przydrożny słup wysokiego napięcia.