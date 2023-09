Ciasta ze śliwkami, jabłkami i orzechami, czyli jesienne wypieki, które pokochacie [PRZEPISY]

Szarlotka jak u babci, „fale Dunaju” ze śliwkami, ciasto „murzynek” z orzechami – to tylko niektóre propozycje naszych Czytelników na pyszne jesienne ciasta. Jesień to doskonały czas na kulinarne eksperymenty, tym bardziej, ze stragany i sklepy pełne są pysznych jesiennych owoców.

Macie ochotę na pyszne jesienne ciasta? Poniżej sprawdzone przepisy naszych Czytelników nas rewelacyjne placki z jesiennymi owocami. Placek z jabłkami jak dawniej

Kakaowe ciasto z jabłkami – tanie, proste i pyszne

Ciasto fale Dunaju ze śliwkami i masą budyniową

Ciasto fit-hit z orzechami i jabłkami

Ciasto murzynek z orzechami i polewą kakaową

Placek z jabłkami jak dawniej [PRZEPIS]

Placek z jabłkami jak dawniej. Fot. Marta Góra Składniki na ciasto 50 dag mąki

20 dag masła

5-6 żółtek

6 łyżek cukru pudru Dodatkowo jabłka

cukier

cynamon Wykonanie

Wszystkie składniki ciasta zagnieść, włożyć do lodówki na jakiś czas. Podzielić na dwie części. Wysmarować blachę tłuszczem i rozwałkować na niej ciasto. Na cieście ułożyć przesmażone z cukrem jabłka lub jabłka surowe, pokrojone, takie, które łatwo się rozpiekają (np. szara reneta) - wtedy posypać cukrem, cynamonem, rodzynkami - dowolnie. Przykryć drugą częścią ciasta. Nakłuć ciasto widelcem i upiec na złoty kolor w temp. 200-220 stopni. Po wyjęciu z pieca posypać cukrem pudrem.

Przepis Marty Góry

Kakaowe ciasto z jabłkami – tanie, proste i pyszne [PRZEPIS]

Kakaowe ciasto z jabłkami – tanie, proste i pyszne. Fot. Marta Gawełek Składniki 2 szklanki mąki

pół szklanki mleka

3 łyżki kakao

łyżeczka proszku do pieczenia

łyżeczka sody

2 duże jajka

łyżka cynamonu

szklanka cukru

3-4 jabłka

Wykonanie

Obrane i pokrojone w kostkę jabłka ułożyć w misce z pozostałymi składnikami i odstawić na około pół godziny. Potem dokładnie wszystko wymieszać i przełożyć do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Piec w 200 stopniach przez około 45-50 minut.

Przepis Marty Gawełek

Ciasto fale Dunaju ze śliwkami i masą budyniową [PRZEPIS]

Ciasto fale Dunaju ze śliwkami i masą budyniową. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki na ciasto 5 jajek

25 dag margaryny

1 szklanka cukru

30 dag mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 łyżki kakao

2 łyżki śmietany

1/2 kg śliwek Składniki na krem 1/2 litra mleka

2 budynie waniliowe

5 łyżek cukru pudru

1 kostka masła

Składniki na polewę 1 łyżka margaryny

1,5 łyżki cukru

1,5 łyżki wody

1,5 łyżki kakao Wykonanie

Ciasto. Margarynę utrzeć razem z cukrem. Cały czas ucierając dodawać po jednym żółtku. Stopniowo wsypywać mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Białka ubić na sztywną pianę. Dodać do ciasta i delikatnie wymieszać. Ciasto podzielić na dwie części. Do jednej dodać kakao oraz śmietanę, wymieszać. Na blaszkę (wymiary 22×30 cm) wyłożyć ciemne ciasto, wyrównać. Na to wyłożyć ciasto jasne i wyrównać. Śliwki przekroić na pół. Usunąć pestki. Owoce ułożyć na cieście, lekko dociskając. Ciasto piec około 45 minut w temperaturze 175 stopni.

Krem. Budynie ugotować na mleku. Odstawić do przestudzenia. Masło utrzeć z cukrem pudrem. Stopniowo dodawać po łyżce zimnego budyniu. Utrzeć. Masę wyłożyć na upieczone ciasto. Wyrównać.

Polewa. Z margaryny, cukru, wody i kakao zagotować polewę. Chwilę przestudzić. Przełożyć do rękawa cukierniczego. Na cieście zrobić kratkę z polewy. Ciasto wstawić na godzinę do lodówki.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”

Ciasto fit-hit z orzechami ze Słodkiej Manufaktury [PRZEPIS]

Ciasto fit-hit z orzechami i jabłkami. Fot. Anna Kaczmarz Składniki 3 całe jaja

3 jabłka obrane i pokrojone w niedużą kosteczkę (najlepiej renety)

1,5 dojrzałego banana

100 g daktyli

150 g mąki pełnoziarnistej (najlepiej orkiszowej)

100 g zmielonych orzechów włoskich

50 g posiekanych innych orzechów (np. brazylijskich, pekanów lub po prostu pestek słonecznika

garść suszonej żurawiny

łyżka miodu

1 łyżeczka sody oczyszczonej

1 łyżka kakao bez cukru

1 łyżka cynamonu lub przyprawy piernikowej (jeśli nie lubicie korzennych ciast - można pominąć)

łyżeczka ekstraktu waniliowego

Wykonanie

W misce wymieszać wszystkie suche składniki -mąkę, orzechy, żurawinę, sodę, kakao i przyprawę. Dodać pokrojone drobno jabłka i dokładnie wymieszać.

Do blendera lub robota wrzucić jaja, miód, daktyle, banana i zmiksować tak długo aż daktyle będą dość dobrze rozdrobnione.

Płynne składniki dodać do miski z suchymi i zamieszać do połączenia. Piec w tortownicy o średnicy 24 cm przez ok. 45 minut w 165-170 stopniach. Udekorować dowolnymi bakaliami i miodem.

Przepis Ewy Frymar-Miszczyńskiej

Ciasto murzynek z orzechami i polewą kakaową [PRZEPIS]

Ciasto murzynek z orzechami i polewą kakaową. Fot. Stanisław Romek Składniki na ciasto 160 g mąki pszennej

90 g mąki ziemniaczanej

jajko

200 g cukru

1/2 kostki masła

łyżka dowolnego dżemu

łyżka kakao

1/2 łyżki sody

200 g mleka

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

orzechy, rodzynki, skórka pomarańczowa

Składniki na polewę 5 łyżek cukru pudru

jajko

3 łyżki kakao

1/2 kostki masła

płatki migdałowe Wykonanie

Roztopić masło w garnku. Do roztopionego masła dodać cukier, jajko i wymieszać. Następnie dodać dżem, kakao, sodę i proszek do pieczenia. Po wymieszaniu wszystkich składników stopniowo dodawać mąkę i dalej mieszać. Na samym końcu dodać mleko, orzechy, rodzynki i skórkę. Po wymieszaniu wszystkich składników ciasto przełożyć do tortownicy (średnica 26 cm) wyłożonej pergaminem i włożyć do nagrzanego do 170 stopni piekarnika. Piec 40 minut.

Po wystudzeniu ciasta przygotować polewę. Dokładnie wymieszać jajka z cukrem pudrem. Potem dodać kakao i dalej mieszać. W międzyczasie w osobnym garnku rozpuścić masło.

Rozpuszczone masło stopniowo wlać do masy i mieszać do momentu, gdy masa zgęstnieje. Wylać ją na ciasto i udekorować płatkami migdałowymi.

Przepis Magdaleny i Stanisława Romków, autorów bloga Kuchenne Wariacje

Najłatwiejsze sypane ciasto ze śliwkami na świecie