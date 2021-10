Ciasto fit-hit z jabłkami, orzechami i żurawiną ze Słodkiej Manufaktury [PRZEPIS]

CIASTO FIT-HIT [PRZEPIS]

Do blendera lub robota wrzucić jaja, miód, daktyle, banana i zmiksować tak długo aż daktyle będą dość dobrze rozdrobnione.

Płynne składniki dodać do miski z suchymi i zamieszać do połączenia. Piec w tortownicy o średnicy 24 cm przez ok. 45 minut w 165-170 stopniach. Udekorować dowolnymi bakaliami i miodem.