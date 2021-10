Członkowie Ruchu Narodowego z Nowego Sącza oskarżają sądecki szpital o dyskryminację osób niezaszczepionych

- W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierującym oddziałem lub lekarzem dyżurnym istnieje możliwość odwiedzin chorego przez osobę niezaszczepioną wyposażoną w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki oraz fartuch barierowy) w które osoba powinna wyposażyć się we własnym zakresie- to zapis regulaminu odwiedzin osób leczonych w sądeckim szpitalu, który wzbudził kontrowersje.

Zdaniem przedstawicieli Ruchu Narodowego w Nowym Sączu sądecki szpital zapisem tym dzieli pacjentów na lepszych (zaszczepionych) oraz gorszych (niezaszczepionych). Osoby zaszczepione mogą bowiem odwiedzać pacjentów nie tylko w sytuacjach wyjątkowych.

- Na mocy tych zasad osoby niezaszczepione będą dopuszczane do odwiedzin tylko w wyjątkowych sytuacjach. O tym, kiedy sytuacja jest wyjątkowa decyduje lekarz kierujący oddziałem lub dyżurny - czytamy w regulaminie.

Dalej jest mowa o tym, że co do zasady są to sytuacje związane z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia.