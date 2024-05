Czy będą braki prądu 19.05 w małopolskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w małopolskim (19.05)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew małopolskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w małopolskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Gdzie obecnie (19.05 0:03) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków Kraków ulica Smoleńskiego Libertów ulica Świetlista. od 18.05 godz. 19:56 do 19.05 godz. 2:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków Kraków ul. Dominikańska 4

20.05 od godz. 4:30 do 7:30 Kraków ulica Waltera Kazimierza 1-5,7,8-13, Radłowa Cała, Petrażyckiego 137,137A,137B; oraz Skawina ulica Graniczna 14,16,18.

21.05 od godz. 7:00 do 8:00 Kraków ul. Muzyczki, ul. Bruzdowa, ul. Pajęcza, Camping, ul. Wirowców 3-9,ul. Kamedulska 1-21, 2-32, Księcia Józefa 117-125, 125A-F

21.05 od godz. 7:30 do 16:00 Kraków ul. Kantorowicka, Zakole

21.05 od godz. 8:00 do 14:00 Kraków ul. Zakole

21.05 od godz. 8:00 do 14:00 Kraków ul. Szybisko 1,3,5,7,8,8A,10,12,14; ul. Kotowskiego 3,5,7,9; Truskawiecka; ul. Myślenicka od 134 do 152 (parzyste) i od 159 do 177 (nieparzyste), ul. Sawiczewskich 1,2; l. Nałęczowska 1,3, ul. Lecznicza 4,4A; ul. Korczyńskiego 4,6,8, budynek obok 4; ul. Hypty 8, 13, 15

21.05 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ulica Waltera Kazimierza 1-5,7,8-13, Radłowa Cała, Petrażyckiego 137,137A,137B; oraz Skawina ulica Graniczna 14,16,18.

21.05 od godz. 14:00 do 16:00 Kraków ulica Jordanowska 9, 19-23, 4, 4A, Pękowicka 28, 30, 30a, 44, 12, 14, 28,30,Nawigacyjna 2-8, Łokietka 101-115, 110-124, 128, 141, Stelmachów 20, 22, plac budowy, 34-40, Bukietowa cała, Maszt Żeglugi powietrznej oraz okolice w/w adresów

22.05 od godz. 7:30 do 14:30 Kraków ul. Hektar, Sawy-Calińskiego

23.05 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ul. Dobrego Pasterza 8, 12, 14, 16, 18, 20 i 24 oraz ul. Dominikanów 2, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24 i 31.

24.05 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ulica Libertowska 1B, 3 do 22 oraz Libertów ulica Szlachecka 1 do 23, Zgodna 130,132.

28.05 od godz. 8:00 do 15:00

Kraków ul. Aleksandrowicza od ul. Niewodniczańskiego do nr 15 oraz 16c

28.05 od godz. 8:00 do 16:00 Nowy Sącz w Nowym Sączu, ul. Zdrojowa, budynek nr 14 i sąsiednie- zasilane ze złącza kablowego nr 1047

20.05 od godz. 7:00 do 10:00 w Nowym Sączu ulica Batalionów Chłopskich numery nieparzyste od 11 do 21, Okulickiego numery 2, 4, 6 i okoliczne.

21.05 od godz. 7:00 do 13:00 w Nowym Sączu, ulica Kraszewskiego, budynek nr 44

22.05 od godz. 7:00 do 8:00 w Nowym Sączu, ulica Kraszewskiego, budynek nr 44

22.05 od godz. 18:00 do 19:00 w miejscowości Nowy Sącz ulica Lwowska budynki numery od okolic 265C wzdłuż drogi do okolic numeru 325 wraz z przyległymi, przysiółek Obłazy, w Piątkowej osiedla: Góra, w Mystkowie osiedla: Pod Lasem, Podmystków i okoliczne.

27.05 od godz. 11:00 do 14:00

w Nowym Sączu ulica Grunwaldzka numery: 156C, 156D, 158C, 158D, 158E i okolice.

28.05 od godz. 7:00 do 12:00 Tarnów Zbylitowska Góra ulica Krakowska, Koszyce Wielkie ulice Mikołajczyka, Perłowa, Kryształowa,

20.05 od godz. 7:30 do 12:00 Zbylitowska Góra ulica Krakowska, Koszyce Wielkie ulice Mikołajczyka, Perłowa, Kryształowa,

20.05 od godz. 7:30 do 12:30 ZGŁOBICE Dunajcowa, Słoneczna, Spokojna, Liściasta, Zgłobicka, Kręta

20.05 od godz. 12:30 do 14:00 ZGŁOBICE Okrężna, Spokojna, Krakowska

21.05 od godz. 7:30 do 11:30 ZGŁOBICE Miła, Zielona, Bajeczna

21.05 od godz. 12:00 do 14:00

powiat bocheński Mikluszowice kier. remiza

20.05 od godz. 8:00 do 15:30 Pogwizdów, w kierunku lasu Kopalińskiego, Nieszkowice Wielkie przysiółek Brzeziny

20.05 od godz. 9:00 do 16:00 Wyżyce do Mikluszowic w kier. Bieńkowic

21.05 od godz. 8:00 do 10:00

Trzciana, wieś - od Potoku Saneckiego w kierunku Ujazdu, przysiółek Zarzecze

22.05 od godz. 8:00 do 10:30 Połom Duży, wieś – kierunek remiza, okolice remizy

22.05 od godz. 8:00 do 15:00 Połom Duży, wieś – kierunek Bukowiec oraz w kierunku przysiółka Rękaw

22.05 od godz. 8:00 do 9:30 Lipnica Dolna - od Gosprzydowej, przysiółek Herody w kierunku Lipnicy Murowanej.

22.05 od godz. 11:30 do 14:00 Połom Duży, wieś – kierunek Bukowiec oraz w kierunku przysiółka Rękaw

22.05 od godz. 13:30 do 15:30 Łapczyca, wieś kierunek Moszczenica, przysiółek Przyłanki

23.05 od godz. 8:00 do 10:00 Stary Wiśnicz, wieś – kierunek od firmy Granit-pol w stronę Kobyla

23.05 od godz. 8:00 do 12:00 Stary Wiśnicz, od szkoły wzdłuż drogi w kierunku sklepu Centra, Klub Malucha, Izba Regionalna

23.05 od godz. 11:00 do 15:00

Bochnia ulice : Grodeckiego , Rejtana , Staszica - Cukiernia tradycyjna 24.05 od godz. 8:00 do 14:00 Bochnia ulica Staszica - nowe osiedle

24.05 od godz. 8:30 do 9:30 Bochnia ulica Staszica - nowe osiedle

24.05 od godz. 13:30 do 15:00 Bochnia ulice : Strzelecka do skrzyżowania z Dołuszycką , Dołuszycka w kierunku obwodnicy 27.05 od godz. 8:00 do 14:00 Bochnia ulice : Strzelecka do skrzyżowania z Dołuszycką , Dołuszycka w kierunku obwodnicy

27.05 od godz. 8:00 do 14:00

powiat brzeski CZCHÓW, ulice: Zapora, Pęcherska Góra, Kolonia, Słoneczny Stok

21.05 od godz. 11:00 do 12:00 MIEJSCOWOŚCI JADOWNIKI CZĘŚĆ ULICY PODGÓRSKIEJ, ŚW. PROKOPA

22.05 od godz. 8:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI JADOWNIKI CZĘŚĆ ULICY PODGÓRSKIEJ

24.05 od godz. 8:00 do 15:00

powiat chrzanowski Brodła W rejonie ulic: Przy Galerii, Storczykowa, Krucza, Saska, Sokoła, Galicyjska, Orla, Gołębia, Kasztelańska

20.05 od godz. 8:00 do 14:00 Balin ulice: Wyzwolenia, Zaułek, Głogowa, Dębowa, Wiśniowa, Szewska, Urocza, Ciasna, dwudziestego drugiego Stycznia,

20.05 od godz. 8:15 do 12:30 Kwaczała Ul: Jana Pawła II, Jurajska, Stochla, Spokojna, pl. Kościelny, Stanisława Kostki, Zielona, Krakowska,

21.05 od godz. 8:00 do 14:00 Młoszowa ulice: Florkiewicza, Krawcówka, Spacery

21.05 od godz. 8:15 do 12:00 Kwaczała Ul: Bagienna, Brzozowa, Jagodowa, Piaskowa, Olchowa, Wiśniowa

22.05 od godz. 8:00 do 14:00 Olkusz ul. Jasna od nr 65 do nr 176 i od nr 94 do nr 184, Nowowiejska od nr 33a do 63, od nr 22 do nr 40, Miła od nr 39 do nr 45 i od nr 46 do nr 56

22.05 od godz. 8:00 do 17:00

Kwaczała Ul: Krakowska, Kwiatowa, Lazurowa, Różana, Polna

23.05 od godz. 8:00 do 14:00 Klucze ul. Jurajska, Rabsztyńska 38-58

24.05 od godz. 8:00 do 13:00 Babice ul 3-go Maja, Kwaczała 3-go Maja, Krakowska, Lazurowa, Makowa, Liliowa, Jaśminowa, Słoneczna, Chabrowa, Konwaliowa, Łazek, Malwy, Sportowa, Różana, Wrzosowa, Sportowców

24.05 od godz. 8:00 do 14:00 Trzebinia ulice: Grunwaldzka, Sportowa

24.05 od godz. 8:00 do 14:00

Grojec ul. Pańska, Głowackiego, Łąkowa, Polec, Kręta, Sobieskiego, Rolna, Pasternik. Łączna, Ruczaj, Zawiła

5.12 od godz. 8:00 do 11:00 Chrzanów ul. Grunwaldzka 12, 14a,

5.06 od godz. 8:00 do 16:00 Mirów Ul: Wojtyły, Św. Barbary, Bajeczna, Strug, Edukacyjna, Tęczowa, Piaseczna

5.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat dąbrowski Oleśnica - od strony Wielopola

23.05 od godz. 9:00 do 14:00

powiat gorlicki w Gorlicach ulica Tęczowa numery: 25, 43, 45, 47, 51 i okoliczne.

20.05 od godz. 8:00 do 12:00 w Bobowej ulice: Bohaterów Bobowej od ulicy Grunwaldzkiej do skrzyżowania z ulicą Widok, Polna, Potok, Nowa, Stawowa od strony Nowej i okolice.

20.05 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Bobowa ulica Słonecznikowa numer 15A, budynki zasilane ze złączy kablowych numery: 13848, 20754, 15291, 22817 i okoliczne.

20.05 od godz. 9:00 do 12:00 w miejscowości Jankowa budynek zasilany ze złącza kablowego numer 10429 i okoliczne.

21.05 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowościach: Kobylanka od strony Dominikowic oraz Dominikowice od strony Kobylanki- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

28.05 od godz. 7:00 do 8:00 w miejscowościach: Kobylanka, od strony Dominikowic, numeru 211 kolejno kierunek Kościół do sklepu, numeru 210, Dominikowice, od numerów: 475, 640, 2, 6 kolejno kierunek Rozbój do numeru 252 oraz kierunek Kościół do numeru 70 i okoliczne

28.05 od godz. 8:00 do 15:00

w miejscowościach: Kobylanka od strony Dominikowic oraz Dominikowice od strony Kobylanki- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

28.05 od godz. 15:00 do 16:00 powiat krakowski Kamień ul: Borowa Górka, Gromadzka, Rubinowa od nr. 24 do 30 oraz okolice w/w ulic

20.05 od godz. 8:00 do 12:00

Kopanka ulica Skawińska 101 do 137 i 84 do 116,Słoneczna, Wspólna 3 i 8

20.05 od godz. 8:00 do 14:00 Brzezie ul. Kluczwody, Żródlana, Nad Potokiem, Osiedlowa

20.05 od godz. 8:00 do 17:00 Wołowice domy przy skrzyżowaniu dróg: Przy Dworze i Cyprysowa

20.05 od godz. 10:00 do 13:00 Kamień ul: Jagodowa, Starowiejska, Rajska, Leśna oraz okolice w/w ulic

21.05 od godz. 8:00 do 12:00 Krasieniec Zakupny ul. Kalinowa, Topolowa

21.05 od godz. 8:00 do 13:00

Czułów Skały, Mników Skały

21.05 od godz. 8:00 do 14:00 Brzyczyna ulica S. Wyspiańskiego 99,137,136,139,158,159, Brzyczyna 35,42,54,60,93,97,120,124,134,140,144,162 oraz Skawina ulica Leśna 2-14

21.05 od godz. 8:00 do 15:00 Bibice ul. Wichrowe Wzgórza nr 37 i 35

21.05 od godz. 8:00 do 16:00 Zalas ul. Garncarska, Studzienna, Słoneczna

21.05 od godz. 9:30 do 14:00 Wawrzeńczyce Stacja trafo - kolonia "Hektary"

22.05 od godz. 8:00 do 13:00 Giebułtów ul. Jana Karcza przy Częstochowskiej, Modlnica ul. Plac Wspólnoty, Spokojna, Słoneczna, Kasztanowa, Częstochowska od Szyc do Św. Wojciecha, Szyce ul. Słoneczna, Dobrosąsiedzka, JEsionowa, Olkuska od Ogrodowej do Modlnicy, Wilcze Doły, Zakątek Podróżnika, Plac Wspólnoty

22.05 od godz. 8:00 do 14:00 Zaborze III od numeru 32 do 34m

23.05 od godz. 8:00 do 12:00

Wawrzeńczyce Stacja trafo - kolonia "Podgaje", obok boiska sportowego

23.05 od godz. 8:00 do 13:00 Pękowice ul. Ojcowska, Stroma, Łąkowa, Na Wzgórzu, Wierzbowa, Stroma, Wąska oraz okolice w/w adresów

23.05 od godz. 8:00 do 14:00 Przybysławice: ul. Pogodna od 9 do końca i od 24 do końca, ul. Muzyczna, ul. Na Chochół od 64 do końca i od 47 do końca

23.05 od godz. 8:00 do 15:00

Michałowice ul. Widokowa

23.05 od godz. 8:00 do 16:00 Rzeszotary ulica Pod Dębiną 4-7,9,11-15,17-19,21,22,28;Walentego cała, Świętojańska 6,Zielińskiego 161,171,173,175,177.

23.05 od godz. 8:00 do 16:00 Maciejowice, Baranówka ul. Piękna, Ugorek, Serdeczna, Imprezowa, Sympatyczna,

24.05 od godz. 8:00 do 10:00 Zaborze od jednostki wojskowej

27.05 od godz. 8:00 do 11:00 Brzezie ul. Rzeczna, Szlachecka od Kluczwody w kier. Modlniczki, ul. Szlachecka RAFFA oraz okolice w/w ulic

27.05 od godz. 8:00 do 14:00

Zaborze od jednostki wojskowej w kier.PKP

27.05 od godz. 8:00 do 18:00 Libertów ulica Zgodna 116,122,128,135 do 183, 130 do 132, Borowa 2, Olszyńska 2 do 6

28.05 od godz. 7:00 do 8:00 Libertów ulica Zgodna 116,122,128,135 do 183, 130 do 132, Borowa 2, Olszyńska 2 do 6

28.05 od godz. 14:00 do 16:00 Zielonki ul. Gryczana 30, 30A, 32, 32A, 33, 35, 37, 37A, 39, 41, ul. Pękowicka 29, 61, 140, 184, 186A, 190A, 192, 198A, 200, 200A, od 202 do 202C, ul. Na Popielówkę 29, od 29A do 29I, 31, od 31 do 31I, od 33 do 35, od 43/1 do 43K/2, 44, 44A, 44B, 44C, 23(nowe osiedle), 25-25L (Słoneczna Popielówka), 1, 2, 3, 4 (budowa), kontenery S52, 7-7J, 9-9N, 11-11N.

30.04 od godz. 8:00 do 12:00

Zagacie Bańdy, Pod Górkami, Tałachy, Podskale, Kucie, Grzesiaki, Oczkosie, Nowa Wieś Szlachecka od ul. Lisieckiej w kierunku Zagacia, Dąbrowa Szlachecka Kukułówka, Wołowice Podzagacie, Czworak, Podedwór, Skotnia, Karasiówka, Przebińdówka, Krzemiennik, Komalówka, Dziadówka

22.11 od godz. 7:00 do 9:00 Zagacie Bańdy, Pod Górkami, Tałachy, Podskale, Kucie, Grzesiaki, Oczkosie, Nowa Wieś Szlachecka od ul. Lisieckiej w kierunku Zagacia, Dąbrowa Szlachecka Kukułówka, Wołowice Podzagacie, Czworak, Podedwór, Skotnia, Karasiówka, Przebińdówka, Krzemiennik, Komalówka, Dziadówka

22.11 od godz. 17:00 do 19:00

powiat limanowski w Kamienicy osiedla: Majery, Wójciaki Niżnie i Wyżnie, Koźlówka, Sopaty, Pierzgi, Szczeltów i okolice.

20.05 od godz. 8:30 do 12:00 w miejscowości Raba Niżna, osiedla: Mardaszówka, Maczugówka, Ślusarzówka, Do Bajki, Majerówka, Kółkówka i okolice

20.05 od godz. 9:00 do 11:00 w miejscowości Słopnice, osiedla: Pachuty Górne, Piechoty, Piaski, Ślazykówka i okolice

21.05 od godz. 8:00 do 13:00

w miejscowości Męcina, osiedle Stawiska w kierunku osiedla Podgórze

21.05 od godz. 8:00 do 13:00 na granicy miejscowości: Laskowa, Młynne, osiedla: Bania, Królikówka, Cisowe i okolice

21.05 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Jurków osiedla Śliwkówka, Paróźniki, Wróblówka i okolice.

22.05 od godz. 8:00 do 19:00 w miejscowości Rozdziele osiedla: Dział, Adamczyki, w miejscowości Laskowa: Laskowa Górna i okolice.

22.05 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowościach: Chyszówki oraz Słopnice od strony Chyszówek- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

23.05 od godz. 7:30 do 9:30 w miejscowości Stare Rybie, od okolic Wiejskiego Domu Kultury w kierunku Rdzawy, osiedle Jasiurówka i okolice

23.05 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowościach: Chyszówki, osiedla: Zaświercze, Zawady, Tokarzówka, Zaprzylasek, Słopnice, osiedla: Przysłop, Proroki, Nowiny i okolice

23.05 od godz. 8:00 do 19:00

w miejscowości Młynne przysiółek Podlas wraz z okolicznymi, w miejscowości Laskowa przysiółek Załpa od strony Młynnego.

23.05 od godz. 9:00 do 14:30 w miejscowościach: Chyszówki oraz Słopnice od strony Chyszówek- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

23.05 od godz. 18:00 do 20:00 w miejscowości Mszana Górna osiedla: Majerany, Krupy, Bielaki, Malce, Capki, Dudziki, Jackowce, Książe i okolice.

24.05 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowościach: Młynne, osiedle Stronie w kierunku Łososiny Górnej oraz Łososina Górna, osiedla: Chomranie, Zagórze i okolice

28.05 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Młynne osiedla: Bania, Gwizdówka, Jeziora, Zadzielec i okolice.

29.05 od godz. 9:00 do 14:00 powiat miechowski Chruszczobród ul. 9-go Maja, Krzywa, Wesoła, Zielona, Sportowa, 20-go Stycznia, Powiatowa od nr 1 do nr 34, Reja od nr 2 do nr 10, Orzeszkowej, Mickiewicza od nr 1 do nr 39

20.05 od godz. 8:00 do 13:00

Kosowska Niwa ul. Nowowiejska od nr 51 do nr 89

21.05 od godz. 8:00 do 13:00 Przesławice stacja trafo przy drodze do Gnatowic

22.05 od godz. 8:00 do 12:00 Zawiercie ul. Bratków, Borowa od nr 1 do nr 5, Sobieskiego, Jodłowa, Świerkowa, Modrzewiowa, Gościnna, Makowa, Kołłątaja, Chabrowa, Kwiatowa, Oświatowa od ulicy Borowej do ulicy Kwiatowej.

22.05 od godz. 8:00 do 13:00 Siewierz ul. Siewierz Domki letniskowe, Warężyn, 22.05 od godz. 8:00 do 13:00 Zawiercie ul. Huldczyńskiego nr 11, 14, 22.

23.05 od godz. 8:00 do 13:00 Cisowa ul. Cisowa od nr 1 do nr 19A

24.05 od godz. 8:00 do 14:00 powiat myślenicki Jasienica ul. Kalinowa, Topolowa

20.05 od godz. 10:00 do 13:00 Droginia obwód nN nr. 1 kier. Łęki, droga główna

22.05 od godz. 9:00 do 16:00

Czechówka kierunek Zaruski, wyciąg narciarski

23.05 od godz. 8:30 do 17:00 stacja 3565 Więciórka Kościół obwód niskiego napięcia kierunek Tokarnia

24.05 od godz. 8:00 do 14:30 Rudnik od stacji 32911 w kierunku Grajowa

24.05 od godz. 8:00 do 16:00

Zasań stacja 32637, obwód nN nr.3 budynek: Zasań dz. 319/13

24.05 od godz. 9:00 do 12:00 Bęczarka kierunek Krzywaczka i Bęczarka centrum

27.05 od godz. 9:00 do 16:00 Zawada Kopań

27.04 od godz. 7:00 do 14:30 Poznachowice Szklarnia

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Lubień role Susiowa, Pustelnikowa, Pustki, Karpieńcowa i okolice.

19.01 od godz. 13:00 do 15:30 powiat nowosądecki w miejscowości Frycowa osiedla: Borkówka, Ziajówka, Lelitkówka, Kowalikówka, Światkowskówka i okolice.

20.05 od godz. 8:00 do 14:00

część miejscowości Gołkowice Górne oraz Gołkowice Dolne budynki od Ronda w kierunku mostu na Dunajcu i okoliczne.

20.05 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Podegrodzie numery: 470, 477, 491, 513 i okolice.

21.05 od godz. 6:30 do 13:00 w części miejscowości Kamionka Wielka, osiedla: Ćwierć, Królówka, Sapałówka, Węgrzynówka, Krawcówka, Morańskówka, Kowalikówka, Trojanówka, Żakówka, Malczakówka, Kąty, i okolice, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

21.05 od godz. 7:30 do 8:00 w miejscowości Królowa Polska, przysiółki: Góralówka, Gajdosówka, Buczakówka, Urodówka, Szczecinówka i okolice

21.05 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Łabowa od okolic budynku nr 264, do góry, wzdłuż drogi na Uchryń po obydwu stronach i okolice.

21.05 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Biała Niżna osiedle Brzezie i okolice.

21.05 od godz. 8:00 do 11:00

w części miejscowości Kamionka Wielka, osiedla: Ćwierć, Królówka, Sapałówka, Węgrzynówka, Krawcówka, Morańskówka, Kowalikówka, Trojanówka, Żakówka, Malczakówka, Kąty, i okolice,

21.05 od godz. 8:00 do 15:00 w części miejscowości Kamionka Wielka, osiedla: Porębówka, Ptakówka, Działek, Zapotok, Basiagówka, Tacałówka, Cempówka, Fydówka, Kocembówka, Niwy, Góry Plebańskie, Korczagówka, Białasówka, Zagroda, Bańcerówka, Surmówka Niżna, Janówka, Cempówka Wyżna, Granice, Góry, Mareczkówka, Zarębek, Koniec Wsi, Chomątówka, Ziobrowskówka, Hebdówka, Bratyszowiec i okolice

21.05 od godz. 8:00 do 9:30

w miejscowości Królowa Górna, przysiółki: Chebdówka, Pagorek oraz okolice kościoła

21.05 od godz. 11:00 do 14:00 w miejscowości Gródek osiedla: Kopernakówka, Molówka, Koszykówka, Liszkówka, Sołtysie i okolice.

21.05 od godz. 11:00 do 14:00 w części miejscowości Kamionka Wielka, osiedla: Porębówka, Ptakówka, Działek, Zapotok, Basiagówka, Tacałówka, Cempówka, Fydówka, Kocembówka, Niwy, Góry Plebańskie, Korczagówka, Białasówka, Zagroda, Bańcerówka, Surmówka Niżna, Janówka, Cempówka Wyżna, Granice, Góry, Mareczkówka, Zarębek, Koniec Wsi, Chomątówka, Ziobrowskówka, Hebdówka, Bratyszowiec i okolice

21.05 od godz. 13:00 do 15:00

w części miejscowości Kamionka Wielka, osiedla: Ćwierć, Królówka, Sapałówka, Węgrzynówka, Krawcówka, Morańskówka, Kowalikówka, Trojanówka, Żakówka, Malczakówka, Kąty, i okolice, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

21.05 od godz. 15:00 do 15:30 w miejscowościach: Kamionka Wielka, od okolic: Kościoła, Cmentarza w kierunku Boguszy, przysiółki: Bania, Rachelówka, Rozmusie, Podlipa, Janówka oraz Mystków, przysiółek Skała i okolice

22.05 od godz. 8:00 do 11:00 w części miejscowości Siołkowa, Folwark, Siołkowa budynki od stacji transformatorowej w kierunku Sklepu

22.05 od godz. 8:00 do 11:00 w części miejscowości Krużlowa Wyżna, budynki od Remizy w kierunku Szkoły

22.05 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Tropie budynek zasilany ze złącza kablowego nr. 366871 i okoliczne.

22.05 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Jazowsko osiedle Gruszów i okolice.

22.05 od godz. 8:00 do 14:30

w miejscowości Muszynka: od numeru budynku 66 po obydwu stronach drogi w kierunku Tylicza do okolic numeru 10.

22.05 od godz. 8:00 do 17:00 w miejscowości Podrzecze osiedle Labrachówka budynki numery: 75, 75A, 147, 150, 171, 231 i okoliczne.

22.05 od godz. 9:00 do 13:00

w miejscowości Brzezna osiedla: Na Smugach, Zadziele, część osiedla Sołtystwo i okolice.

22.05 od godz. 9:00 do 15:00 w miejscowości Korzenna okolice numeru 517, budynek zasilany ze złącza kablowego 24557.

22.05 od godz. 10:00 do 13:00 w miejscowościach: Mszalnica, przysiółki: Kruczki Wyżne, Olszyny, Stapianki, Łąki, Doliny i sąsiednie, Królowa Polska- okolice szkoły

22.05 od godz. 11:00 do 14:00 w części miejscowości Siołkowa, osiedle Piekiełko, budynki Pod Matelanką

22.05 od godz. 11:00 do 14:00 w miejscowości Chodorowa, osiedle Winnica, Chodorowa 1, 60, 70, 71, 72, i okolice

22.05 od godz. 11:00 do 14:00

w miejscowości Gostwica osiedle Zagrody, okolice szkoły podstawowej w kierunku Długołęki do okolic numeru 370.

23.05 od godz. 7:00 do 13:00 w miejscowości Królowa Polska osiedla: Basiagówka, Surmówka i okolice.

23.05 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Cieniawa budynek numer 383 i okolice.

23.05 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Krużlowa Wyżna osiedle Osików budynki numery: 298, 293, 368, 414, 399, 415, 90, 100, 54, 139, 142, 370, 154, 52 i okoliczne.

23.05 od godz. 8:00 do 14:30 w miejscowości Jasienna osiedle: Rozdola budynki od stacji transformatorowej w kierunku osiedla Górna Wieś i okolice.

23.05 od godz. 8:00 do 14:30 w miejscowości Mystków osiedla: Pod dąbkiem, Borkowskie i okolice.

23.05 od godz. 9:00 do 12:00 w miejscowości Brzyna osiedla: Kretówki, Łazisko, Wspólna, Księdza, Lipówki, Wydarta, budynek numer 20 i okolice.

23.05 od godz. 9:00 do 13:00

w miejscowości Bogusza osiedla: Bacówka Makarówka i okolice.

23.05 od godz. 11:00 do 14:00

w miejscowości Mała Wieś, ul Makowa wraz z przyległymi

23.05 od godz. 15:00 do 18:00 w miejscowości Frycowa budynki numery: 81, 285, 286, 287 i okoliczne.

24.05 od godz. 7:00 do 13:00 w miejscowości Jasienna osiedle: Rozdola budynki od stacji transformatorowej w kierunku osiedla Górna Wieś i okolice.

24.05 od godz. 8:00 do 14:30 w miejscowości Piątkowa osiedla: Dół, Dział, i okolice.

24.05 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Krużlowa Wyżna budynek numer 186 i okoliczne.

24.05 od godz. 10:00 do 13:00 w Paszynie od okolic numeru 335 wzdłuż drogi po obydwu stronach do okolic numeru 528.

24.05 od godz. 11:00 do 14:00

w miejscowości Piątkowa od okolic numeru 392 wzdłuż drogi w kierunku Librantowej do okolic numeru 405, w Januszowej od numeru 41 wzdłuż drogi w kierunku Nowego Sącza do okolic numeru 133.

27.05 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Tęgoborze numer budynku 65 i okoliczne.

27.05 od godz. 9:00 do 14:00 w Paszynie część miejscowości, przysiółki: Sośnia, Podgóry, Zagórze w kierunku Mogilna do okolic numeru 458.

28.05 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Paszyn budynki numery: 620, 539, 535, 613, 629, 626, 586 i okoliczne.

28.05 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Januszowa budynek numer 170 i okolice.

29.05 od godz. 7:00 do 12:00 część miejscowości Stary Sącz ulica Ogrodowa, część ulicy Partyzantów od Ogrodowej do okolic Szkoły, Bolesława Chrobrego od numerów 5, 6, do Ogrodowej, Czarnieckiego 16A i okolice.

5.06 od godz. 7:00 do 12:00

powiat nowotarski w miejscowości Skawa role: Kozłówka, Opatówka od strony Kozłówki i okolice.

20.05 od godz. 8:30 do 16:00 w miejscowości Chochołów od okolic numeru 318 wzdłuż drogi po obydwu stronach do okolic numeru 242.

20.05 od godz. 8:30 do 17:00 w miejscowościach: Spytkowice, role: Dubakówka, Sarkówka, okolice oczyszczalni, Skawa, rola Janiakówka i okolice

20.05 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Skawa role: Kozłówka, Opatówka od strony Kozłówki i okolice.

21.05 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Jabłonka, budynki położone pomiędzy ulicami: Podhalańska, Długa wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

21.05 od godz. 8:00 do 9:00 w Nowym Targu, osiedle Klikuszówka po obydwu stronach ulicy Krakowskiej oraz ul. Krakowska, od okolic Stacji Paliw na osiedlu Niwa do Klikuszówki i okolice

21.05 od godz. 8:00 do 9:00

w miejscowości Koniówka osiedla: Szewcówka, Płazówka i okolice.

21.05 od godz. 9:00 do 15:00 w miejscowości Jabłonka, budynki położone pomiędzy ulicami: Podhalańska, Długa wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

21.05 od godz. 15:00 do 16:00 w Nowym Targu, osiedle Klikuszówka po obydwu stronach ulicy Krakowskiej oraz ul. Krakowska, od okolic Stacji Paliw na osiedlu Niwa do Klikuszówki i okolice

21.05 od godz. 17:00 do 19:00 w miejscowości Jabłonka, rola Dzicy- część ulic: Leśnej i Źródlanej- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

22.05 od godz. 7:30 do 8:30 w miejscowościach: Spytkowice, role: Zagrody, Zagroniki w kierunku miejscowości Wysoka oraz Wysoka od strony Spytkowic

22.05 od godz. 7:30 do 9:30

w miejscowości Szlembark część ulicy Słonecznej od stacji transformatorowej w górę i okolice.

22.05 od godz. 8:30 do 16:00

w miejscowości Ciche budynki od numeru 381 do okolic numeru 470.

22.05 od godz. 9:30 do 14:30 w miejscowości Jabłonka, rola Dzicy- część ulic: Leśnej i Źródlanej- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

22.05 od godz. 15:00 do 16:00 w miejscowościach: Spytkowice, role: Zagrody, Zagroniki w kierunku miejscowości Wysoka oraz Wysoka od strony Spytkowic

22.05 od godz. 15:30 do 17:30 w miejscowości Skawa role: Koskówka, Nowakówka i okolice.

23.05 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Zaskale, ulice: Polna, Kościuszki, Wojtyły od numeru 89 do 130 i sąsiednie

23.05 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowościach: Zaskale, ulice: Skałka, Sportowa, Za Wodą, Kościelna od Sportowej do Za Woda, Maruszyna, ulica Ludźmierska od strony Ludźmierza, Ludźmierz, ul. Do Potoka wraz z przyległymi

24.05 od godz. 7:00 do 9:00

w miejscowości Skawa role: Koskówka, Nowakówka, Babicówka, Sularzówka, Dajdrówka i okolice.

24.05 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Niedzica ulice: Andrzeja, Cicha, Słoneczna, Stroma, Nad Zalewem od numeru 18 do numeru 72 oraz remiza OSP, Zamkowa numer 16 i okolice.

24.05 od godz. 9:00 do 11:00 w miejscowości Spytkowice role: Brandysówka, Niedżwiedziówka, Zamarłowka i okolice.

24.05 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Rabka - Zdrój ulica Rabskich numery: 13, 15, zasilane ze złączy kablowych numery: 22915, 19701 i okoliczne.

24.05 od godz. 9:00 do 15:00 w miejscowości Niedzica ulice: Andrzeja, Słoneczna, Nad Zalewem numery od 18 do 72 oraz remiza OSP, Zamkowa numer 16 i okolice.

24.05 od godz. 9:00 do 17:00

w miejscowościach: Zaskale, ulice: Skałka, Sportowa, Za Wodą, Kościelna od Sportowej do Za Woda, Maruszyna, ulica Ludźmierska od strony Ludźmierza, Ludźmierz, ul. Do Potoka wraz z przyległymi

24.05 od godz. 14:00 do 18:00

w miejscowości Szaflary część ulicy Kaczorowskiego od okolic numeru 22 w kierunku miejscowości Bór.

27.05 od godz. 10:30 do 14:30 powiat olkuski Olkusz ul. K.K. Wielkiego 22

19.05 od godz. 6:00 do 13:00 Klucze ul. Olkuska od nr 32, Kościelna, Bogucińska do nr 31, Poległych

23.05 od godz. 8:00 do 10:00 Karniowice ulice: Łokietka nr 1 , 5 , 7 , 2 , Szembeka 5 , 11

24.05 od godz. 8:00 do 14:00 powiat oświęcimski Osiek ulica Starowiejska.

20.05 od godz. 8:00 do 14:00 Przeciszów ulica Przerębska, Puchalskiego. Podolsze ulica Rybacka, Puchalskiego.

20.05 od godz. 8:00 do 15:00 Poręba Wielka ulica Zalesie, Roztoki.

21.05 od godz. 8:00 do 15:00 Grojec ulica Beskidzka od numeru 1 do 27, Beskidzka o numeru 2 do 10, restauracja "Tarniówka", Centrum Ogrodnicze TOMKA, stacja PRIM.

21.05 od godz. 8:00 do 15:00

Dwory ulica Nadwiślańska - wysypisko.

22.05 od godz. 8:00 do 14:30 Zator ulica Stroma, Krakowska, Nad Skawą, Zamkowa 4, Blich, plac Kościuszki, Krótka, Różana, Kongresowa 10.

23.05 od godz. 8:00 do 17:00 Oświęcim ulica Grabowiecka.

23.05 od godz. 8:30 do 14:00 powiat proszowicki Koniusza stacja trafo kolonia"Malina"

20.05 od godz. 7:30 do 16:00 Koniusza stacja trafo kolonia "Bugaj"

21.05 od godz. 7:30 do 16:00

Stacja trafo Wierzbno za lasem. Wyłączone obwody nN nr 3 i nr 4 w kierunku Szarbii oraz obwód nr 2 w kierunku Karwina

24.05 od godz. 8:00 do 16:00 powiat suski w miejscowości Jordanów, ul. Świętej Anny, budynki numery: 20, 43, 45 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 3572, 9325, 12633, 24539

20.05 od godz. 8:30 do 13:00

w miejscowości Sidzina role: Czarnowa, Pastwowa i okolice.

23.05 od godz. 9:00 do 14:00 powiat tarnowski TRZEMESNA

20.05 od godz. 8:30 do 11:00 Wola Lubecka, Szkoła Podstawowa, Kościół, Winnica Piwnice, Stara Wieś, OSP

21.05 od godz. 8:00 do 11:30 BUJNE cała miejscowość.

21.05 od godz. 8:00 do 13:00 Gromnik ulica Łokiekta 8, 10, 11, 11A oraz działka nr 1099

21.05 od godz. 8:00 do 14:00 Lisia Góra - od strony Lipin, Brnia

21.05 od godz. 8:00 do 15:00 Lisia Góra - od strony Lipin i Brnia.

21.05 od godz. 8:00 do 15:00 Czermna Pasterniki - Nadole

21.05 od godz. 9:00 do 13:00 Czermna Pasterniki - Nadole.

21.05 od godz. 9:00 do 13:00 Wąwóz Szwedzki, kierunek Rudka

21.05 od godz. 12:00 do 14:30

Wojnicz Wąwóz Szwedzki, kierunek Rudka

21.05 od godz. 12:00 do 14:30 Brzozowa 236, 237, 238

22.05 od godz. 8:00 do 14:00 Żabno ul. Szpitalna - numer działki 359/7 - ZK5714

24.05 od godz. 8:00 do 16:00 powiat tatrzański w miejscowości Witów osiedla: W Potoku, Polana Biały Potok, Biały Potok od strony osiedla W Potoku i okolice.

20.05 od godz. 8:30 do 10:30

w miejscowości Zakopane, ul. Mrowce, od numeru 1 do 36A

20.05 od godz. 11:30 do 14:30 w miejscowości Bukowina Tatrzańska osiedle Olszówka od okolic numeru 17 do okolic numeru 44 po obydwu stronach drogi.

21.05 od godz. 9:00 do 15:00 w miejscowości Zakopane ulica Ustóp numery budynków od 1 do 7C i okoliczne.

21.05 od godz. 12:00 do 18:00

w miejscowości Kościelisko, ulice, numery: Nędzy-Kubińca od 22 do 32a, Pod Blachówka od 21 do 70,

22.05 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Kościelisko ulica Nędzy-Kubińca budynki numery nieparzyste od 225 do 245 i okoliczne.

22.05 od godz. 11:00 do 17:00 w miejscowości Witów, od numeru 251 do 253

23.05 od godz. 11:00 do 15:00 w miejscowościach: Małe Ciche, od numeru 70 do końca, Murzasichle, ul. Błociska, Leśniczówka Zazadnia, Wiktorówki i okolice

24.05 od godz. 7:30 do 12:30 w miejscowości Zakopane, ul. Krzeptówki, od numeru 119 do 196

24.05 od godz. 8:30 do 15:00 w miejscowości Kościelisko, ul.Salamandra, budynek nr 42

24.05 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowościach Zakopane, ulice: Wojdyły, Kasprowicza numery od 22 do końca parzyste, Stachonie, Spyrkówka od 1 do 9, Rybakówka, Stary Młyn od 1 do 5, Chyców Potok, i okolice, oraz w Poroninie, ulice: Za Torem, Kościuszki, i okolice

27.05 od godz. 8:00 do 10:00

w miejscowościach Zakopane, ulice: Wojdyły, Kasprowicza numery od 22 do końca parzyste, Stachonie, Spyrkówka od 1 do 9, Rybakówka, Stary Młyn od 1 do 5, Chyców Potok, i okolice, oraz w Poroninie, ulice: Za Torem, Kościuszki, i okolice

29.05 od godz. 12:00 do 13:30

powiat wadowicki Rzyki Osiedle Za Kościołem.

21.05 od godz. 9:00 do 15:00 Stryszów okolice numerów 410, 620, 614. Dąbrówka okolice numerów 158, 109, 227, 81, 106, 100, 103, 132, 115, 117, 69, 71, 224, 77, 126, 84.

22.05 od godz. 8:30 do 15:00 Frydrychowice ulica Cyprysowa, Centralna od Cichej do numeru 95, Cicha , Krótka, Jana Pawła II do Cmentarza, Bukowa do numeru 27, Spokojna do numeru 8, Sosnowa okolice numeru 5, 6, 7, 8, 9.

23.05 od godz. 8:30 do 14:30

Podolany 44, 103, 40, 63, 48 i sąsiednie oraz od numerów 114, 112 wzdłuż torów PKP aż do granicy z Wolą Radziszowską.

27.05 od godz. 9:00 do 14:00 Zarzyce Małe okolice numerów 33, 41C, 41A, 31, 51, 37. Podchybie ulica Pod Dworem okolice numerów 22, 15

28.05 od godz. 8:30 do 16:00 Łączany ulica Kolejowa numery 31, 33, 61, 67 i sąsiednie, Długa 68, Lekarska od numeru 19 i 22 do końca ulicy, Spacerowa od numeru 14 i 21 do końca ulicy.

28.05 od godz. 9:00 do 13:00 Chocznia ulica Główna od numerów 414, 416, 420 do granicy z Kaczyną. Kaczyna ulica Krajobrazowa od numerów 7, 19 i 11 do granicy z Chocznią.

29.05 od godz. 8:30 do 13:00 Podolany od okolic posesji nr 62 i 120 oraz okolic posesji numer 67 i 71, dalej na północ aż do granicy z Polanką Hallera. Leńcze okolice posesji numer 374 i 269.

23.09 od godz. 8:30 do 14:00

Kalwaria Zebrzydowska ulica Świętego Floriana od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP, Królowej Jadwigi, Szewska, Podlesie od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP.

4.08 od godz. 9:00 do 11:00

powiat wielicki w części miejscowości Pierzchów w kierunku Książnice

20.05 od godz. 7:00 do 8:00 Targowisko

20.05 od godz. 8:00 do 14:00 w części miejscowości Pierzchów w kierunku Szkoła i i Gazowania

20.05 od godz. 8:00 do 16:00 Mikluszowice od remizy w kier. baru

20.05 od godz. 13:00 do 15:30 w części miejscowości Pierzchów w kierunku Książnice

20.05 od godz. 16:00 do 17:00 Targowisko Przysiółek Zatoki

21.05 od godz. 8:00 do 14:00 Wieliczka część ul Zbożowa

21.05 od godz. 8:00 do 17:00 Niepołomice ul. Pionierów, Kwiatowa, Kolejowa

22.05 od godz. 8:00 do 12:00

Targowisko k / Szkoły

22.05 od godz. 8:00 do 14:00 Targowisko k / Baru droga Nowohucka

23.05 od godz. 8:00 do 14:00 Wola Batorska w kier. Żwirowni

23.05 od godz. 8:00 do 14:00 Zagórzany od kościoła w kierunku Gorzkowa, Lubomierza

23.05 od godz. 8:00 do 14:00 Kunice Kopce kierunek Kunice do głównej drogi

23.05 od godz. 10:00 do 16:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

ZOBACZ KONIECZNIE Planujesz wakacje? Zapomnij o tych atrakcjach

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!