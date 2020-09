Dąbrowa Tarnowska ma upragnioną obwodnicę. Centrum miasta uwolni się od hałasu, spalin i tirów [ZDJĘCIA]

To ostatecznie się udało, ale i tak nie w ustalonym terminie 15 miesięcy, gdyż w międzyczasie pojawiły się kolejne problemy. Z powodu ulewnych deszczy i podtopień prace nie mogły być realizowane w takim tempie, jak zaplanowano. Do tego doszły odkrycia archeologiczne, na które natrafiono podczas prac ziemnych, potężny pożar konstrukcji powstającego wiaduktu między ul. Żabieńską, a drogą krajową nr 73 oraz obostrzenia związane z COVID-19.

- Faktycznie trwało to długo, niektórzy mówili wręcz o jakiejś klątwie, która nas dosięgła, ale to już za nami. Teraz trzeba cieszyć się z tego, że tak wyczekiwana droga wreszcie powstała, a to przełoży się na większy komfort życia mieszkańców i ich bezpieczeństwo – przekonuje Krzysztof Kaczmarski, burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej.

Ludzie bali się o siebie i dzieci

Obwodnica kosztowała ponad 100 milionów złotych. Sporą część stanowiły środki unijne. Wybudowano nie tylko nową, siedmiokilometrowę trasę, ale również cztery ronda, kilka mostów i wiaduktów. Droga omija Dąbrowę Tarnowską od strony zachodniej. Rozpoczyna się na 108 kilometrze DK 73 w miejscowości Gruszów Mały, a kończy na 115 km w ciągu ul. Piłsudskiego, przy wylocie z miasta w kierunku Tarnowa.