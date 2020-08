Desery. Dietetyczne ciasto czekoladowe z cukinią i bananami [PRZEPIS]

Ciasto z cukinią robi się błyskawicznie. Zobaczcie przepis naszej Czytelniczki Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko”.

Składniki na tortownicę 18-20 cm

ok. 250 g cukinii

1 szklanka płatków owsianych zmielonych na mąkę

2 miękkie banany

1 łyżeczka proszku do pieczenia

3 łyżki kakao

ok. 150 g daktyl suszonych

4 łyżki masła orzechowego

3 jajka

Wykonanie

Cukinię ścieramy na średnich oczkach, oprószamy szczyptą soli, odstawiamy na kilkanaście minut, odciskamy.

Płatki zmielone na mąkę mieszamy z proszkiem do pieczenia i kakao.

Banany miksujemy z daktylami i masłem orzechowym, dodajemy do płatków owsianych, a następnie wrzucamy cukinię.

Jajka ubijamy na jasną puszystą masę, dodajemy do pozostałych składników i delikatnie, ale dokładnie mieszamy i wylewamy do tortownicy.

Pieczmy około. 35 minut w 180 stopniach.