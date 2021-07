Deszczówka z dachu Tauron Areny miała zasilać "krakowskie Malediwy". Ale ląduje w kanalizacji... Bartosz Dybała

Deszczówka z dachu Tauron Areny Kraków miała zasilać staw w parku Lotników Polskich. Zapowiadali to w 2017 roku przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej, twierdząc, że woda po opadach odprowadzana jest do kanalizacji, co ich zdaniem jest zwyczajnym marnotrawstwem. Miało się to zmienić, ale obietnica nie została spełniona, deszczówka dalej jest marnowana, a przecież mogłaby zostać wykorzystana do podlewania zieleni. Urzędnicy tłumaczą, że zasilanie stawu wodą z dachu Tauron Areny wymagałoby wybudowania dodatkowej przepompowni oraz stacji uzdatniania wody. Ale zrezygnowano z tej inwestycji z powodu zbyt wysokich kosztów.