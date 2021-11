Długi weekend na drogach. Jedna osoba zginęła, 28 zostało rannych. Policjanci mówią o pladze pijanych kierowców

W związku z wydłużonym weekendem, związanym z obchodami Święta Niepodległości, od 10 do 14 listopada 2021 roku zwiększył się ruch pojazdów na małopolskich drogach, w szczególności na trasach, prowadzących do górskich miejscowości. W tym czasie nad bezpieczeństwem podróżnych czuwali policjanci.

W regionie doszło do 27 wypadków, w których jedna osoba zginęła, a 28 zostało rannych. Do wypadku śmiertelnego doszło w środę 10 listopada o godzinie 21.40 w miejscowości Przeciszów w powiecie oświęcimskim. 16-latek jadąc na motocyklu wraz z pasażerem, na łuku drogi zjechał z jezdni uderzając w ogrodzenie posesji. Pomimo długo prowadzonej akcji reanimacyjnej, życia nastoletniego kierowcy nie udało się uratować. Do szpitala, z obrażeniami ciała trafił natomiast pasażer, również 16-latek. W trakcie dalszego śledztwa ustalone zostaną dokładne okoliczności tej drogowej tragedii.