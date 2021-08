Do Kalwarii Zebrzydowskiej w ten weekend zjedzie 100 tysięcy pielgrzymów. Droga krajowa 52 przez 3 dni zakorkowana AKTUALIZACJA

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach informuje, że w dniach od 20 do 22 sierpnia 2021 roku na terenie Sanktuarium ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej odbywać się będą uroczystości religijne, związane z obchodami Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w których może wziąć udział nawet 100 tysięcy wiernych z kraju i zagranicy.

Utrudnienia te dotyczyć mają przede wszystkim ruchu tranzytowego na drodze krajowej nr 52 i drodze wojewódzkiej nr 953 w granicach miasta Kalwaria Zebrzydowska, ale nie tylko. Zamknięte zostaną na przykład drogi powiatowe w tej okolicy.

Sanktuarium przy klasztorze Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej w najbliższy weekend odwiedzić może nawet 100 tysięcy turystów Bogumił Storch

Korki na DK52, zamknięte drogi powiatowe, ciasno w mieście i na parkingach

W piątek, 20 sierpnia, największych korków na krajówce można spodziewać się w godzinach od 12.00 do 21.00. Z kolei 21 sierpnia (sobota) największe problemy z przejazdem mogą być tu w godzinach od 18.00 do 23.00. Najgorzej może być jednak 22 sierpnia ( niedziela - główne uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny). Policja prognozuje spore utrudnienia w ruchu na DK52 niemal przez cały dzień: w godzinach od 4.30 do 15.00.