Do kradzieży luksusowych samochodów wystarczyła im "walizka". Członkowie gangu w rękach policji

Członkowie grupy przestępczej działali m.in. w okresie od sierpnia 2020 roku do stycznia 2021 roku. Kradli głównie samochody ekskluzywnych marek z ulic i posesji na terenie powiatu krakowskiego, jak i innych miejsc województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.

6 października tego roku policjanci weszli jednocześnie pod trzy ustalone adresy na terenie województwa mazowieckiego. Jeden z nich to siedziba firmy, zarządzanej przez 43-latka, gdzie znajdowała się tzw. „dziupla”, następne to miejsce jego zamieszkania, a kolejny to prowadzony przez niego sklep.

Efektem tych działań, było zatrzymanie 43-latka i zabezpieczenie 5 samochodów i minikoparki, z których trzy figurowały w policyjnej bazie jako skradzione, a pochodzenie pozostałych jest badane. Funkcjonariusze zabezpieczyli też szereg innych części i elementów samochodowych, mogących pochodzić z kradzionych pojazdów.