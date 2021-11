Dolina Popradu. Przeciwnicy budowy obwodnicy Piwnicznej zablokują drogę w Rytrze

Do 2030 roku w Małopolsce ma powstać siedem obwodnic w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Wśród nich jest również obwodnica Piwnicznej-Zdroju (koszt budowy około 2,5-kilometrowej obwodnicy to wydatek około 450 mln zł). Mimo, że droga krajowa nr 87 przebiegająca przez Piwniczną zatłoczona jest autami, plany budowy obwodnicy miasta spotkały się z protestem mieszkańców Doliny Popradu.

- Nigdy nie pozwolimy aby ta trasa stała się drogą tranzytową dla tirów na Słowację i dalej na południe Europy. Tylko rynek w Piwnicznej uniemożliwia otwarcie tranzytu międzynarodowego, dlatego chcą wybudować za miliony pseudo obwodnicę – zaznacza Przemysław Mróz, przewodniczący społecznego komitetu, który zebrał prawie 5 tys. podpisów pod apelem o zaniechaniem budowy nowej drogi.

Zdaniem protestujących w wyniku inwestycji Piwniczna-Zdrój straci status uzdrowiska, a cały obszar Doliny - atrakcyjność turystyczno-wypoczynkową, co odbije się na mieszkańcach, dla których te branże stanowią główne źródło utrzymania. Krajobraz mogą za to oszpecić ekrany akustyczne i estakady. To nie wszystko, bo wydłuży się czas dojazdu do szkół średnich, pracy i urzędów w Nowym Sączu.