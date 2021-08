Dwa wypadki drogowe w Polance Wielkiej. Dwie osoby poszkodowanie przewiezione do szpitala

Polanka Wielka. Pierwsze zdarzenie drogowe

W dniu 16 sierpnia 2021 o godzinie 6 służby ratunkowe interweniowały w związku ze zdarzeniem drogowym, do którego doszło w Polance Wielkiej na ulicy Polnej.

Jak wstępnie ustalili policjanci, 25-letni obywatel Ukrainy kierując samochodem marki VW Transporter na łuku jezdni zjechał na przeciwległy pas jezdni, gdzie zderzył się z samochodem marki Toyota, którym kierowała 47-letnia mieszkanka Oświęcimia - informuje Małgorzata Jurecka, Oficer Prasowy KPP Oświęcim

Poszkodowana została przewieziona przez Pogotowie Ratunkowe do szpitala, gdzie aktualnie przechodzi badania.

Polanka Wielka. Wypadek drogowy - drugie zdarzenie

W dniu 16 sierpnia 2021 tuż po godzinie 6 służby ratunkowe interweniowały w związku z kolejnym zdarzeniem drogowym, do którego doszło również w Polance Wielkiej, lecz na ulicy Zatorskiej.

Jak wstępnie ustalili policjanci 18-letni mieszkaniec Osieka kierując samochodem marki VW Golf na wzniesieniu stracił panowanie nad pojazdem, po czym zjechał z jezdni uderzając w znaki drogowe oraz drzewo. W wyniku siły uderzenia kierujący wypadł z pojazdu.

W wyniku wypadku mężczyzna doznał obrażeń ciała m. in w postaci złamania żeber, złamania nogi oraz ogólnych potłuczeń. Został przewieziony przez Pogotowie Ratunkowe do szpitala na leczenie.