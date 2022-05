Dzień Dziecka 2022. Kiedy obchodzimy to święto w Polsce i na świecie? 23.05.22

Kiedy obchodzimy Dzień Dziecka 2022?

Mimo iż data Dnia Dziecka jest stała, czyli wypada zawsze w tym samym terminie, wiele osób szuka w Internecie informacji, kiedy go obchodzimy.

Dzień Dziecka wypada 1 czerwca. W tym roku będzie to środa.

Co ciekawe, tego dnia odbędzie się jedyna w roku rada Sejmu Dzieci i Młodzieży. Jest to akcja propagująca od 1994 r. parlamentaryzm wśród młodzieży, aktualnie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie i inicjatywa w Europie. Obecnie parlamenty młodzieżowe działają m.in. w Portugalii i Czechach.