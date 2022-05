Dzień Ojca 2022. Kiedy wypada święto taty? Jaka historia i tradycja są z nim związane? 23.05.22

Niecały miesiąc po Dniu Matki obchodzić będziemy Dzień Ojca. Poniżej przypominamy jego datę oraz historię, która w Polsce sięga lat 60. Podpowiadamy także, kiedy świętuje się dzień taty w innych krajach.

Dzień Ojca tuż po Dniu Matki

Nie dość, że Dzień Ojca obchodzimy niecały miesiąc po Dniu Matki, to ma on do niego bardzo podobny charakter. W tym wyjątkowym czasie pragniemy pokazać tacie - za pomocą życzeń oraz drobnego upominku - jak bardzo go kochamy i szanujemy. W wielu przedszkolach i szkołach organizuje się specjalne przedstawienia lub akademie.

Pierwszy Dzień Ojca obchodzono ponad 100 lat temu

Historia Dnia Ojca wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Po raz pierwszy obchodzono go 19 czerwca 1910 roku miasteczku Spokane w stanie Waszyngton. Jego inicjatorką była Sonory Smart Dodd, która chciała oddać hołd swojemu tacie - weteranowi wojny secesyjnej, samotnie wychowującemu sześcioro dzieci po śmierci żony. Święto to było bezpośrednim nawiązaniem do Dnia Matki, który zaczęto obchodzić kilka lat wcześniej. Początkowo uroczystość tę obchodzono głównie lokalnie. Oficjalny Dzień Ojca ustanowił dopiero w 1972 roku prezydent Richard Nixon.

W Polsce Dzień Ojca po raz pierwszy zaczęto świętować w 1965 roku, jednak wciąż nie zyskało ono tak dużej popularności jak Dzień Matki.

Kiedy wypada Dzień Ojca 2022?

Data obchodów Dnia Ojca jest stała, co oznacza, że zawsze wypada tak samo. W tym roku - jak i w latach poprzednich - jest to 23 czerwca. Tym razem będzie to czwartek.

Dzień Ojca nie tylko w Polsce i Stanach Zjednoczonych

Z biegiem czasu wiele krajów przejęło tę tradycję i zaczęło obchodzić Dzień Ojca. Jednak jego data, w zależności od państwa, bardzo się różni: Litwa - pierwsza niedziela czerwca

Australia - druga niedziela czerwca

Wielka Brytania - trzecia niedziela czerwca

Turcja - trzecia niedziela czerwca

Francja - trzecia niedziela czerwca

Ukraina - trzecia niedziela czerwca

Włochy - 19 marca

Hiszpania - 19 marca

Portugalia - 19 marca

Niemcy - w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego

Dania - 5 czerwca

pozostałe kraje skandynawskie - druga niedziela listopada

