Ekspert ds. bezpieczeństwa: Reżim nie będzie liczył się z ofiarami bytowania w lesie

Stan wyjątkowy został wydłużony o kolejne dwa miesiące. Pana zdaniem, to jedynie słuszna droga do uspokojenia sytuacji na granicy polsko-białoruskiej?

Bezsprzecznie stan wyjątkowy trzeba oceniać jako proporcjonalną odpowiedź w stosunku do zagrożenia, płynącego ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenka. Presja migracyjna, celowo wytworzona w pobliżu polskiej granicy, jest systemowym i zorganizowanym działaniem, wymierzonym nie tylko w Polskę, ale też w Litwę i Łotwę. I tak się składa, że ta presja obliczona jest na wywołanie kryzysu we wschodniej flance NATO i granic Unii Europejskiej przy użyciu stymulowanego procesu migracyjnego. Wszystko to niesie za sobą ryzyka, których nie można zamykać jedynie w katalogu groźby przenikania cudzoziemców do państw UE. Mamy do czynienia z wydarzeniami natury asymetrycznej, poniżej progu wojny: prowokacjami, próbami wykorzystania grup imigrantów do wprowadzenia osób z zadaniem wywołania destabilizacji. Nie chodzi tylko o terrorystyczną siatkę - kryzys służy np. w celu rozpoznania systemu dozoru granicy, sposobu funkcjonowania służb, jak też zwartości i gotowości do reakcji służb na dane zagrożenie. Patrząc z tej perspektywy, stan wyjątkowy wydaje się rozwiązaniem adekwatnym do czyhającego ryzyka na granicy polsko-białoruskiej.